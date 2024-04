Új otthonfelújítási program indul, még a héten bejelentik

Napokon belül új ottfonfelújítási támogatási programot jelent be a kormány, miközben idén a német gazdaság gyengélkedése miatt 2-3 százalékos gazdasági növekedésre lehet számítani. A magyar gazdaság alapfolyamatai ugyanakkor rendben vannak, és alkalmasak arra, hogy azokra akár hosszú távon is 4-5 százalékos évi gazdasági bővülés épüljön - ezekről is beszélt a nemzetgazdasági miniszter egy konferencián.

Vágólapra másolva!

Idén 2-3 százalék lehet a hazai GDP bővülésének mértéke, mivel az Európa legnagyobbjának számító német gazdaság gyengélkedik. Jövőre viszont elérhető a 4-5 százalékos bővülés, és az tartósan meg is őrizhető - erről beszélt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaság és a Figyelő TOP200 közös, Győrben megrendezett konferenciáján a Világgazdaság helyszíni beszámolója szerint. Az MTI tudósítása alapján Nagy Márton arról beszélt, hogy 2024 a gazdaság újraindításának, 2025 a gazdasági növekedés további erősítésének éve lesz. A tárcavezető szerint a 4 és 5 százalék közötti növekedés feltételei csak jövőre állhatnak fenne, és egyelőre nagy kérdés, hogy a német gazdaságban észlelhető problémák mennyire tartósak. A magyar gazdaság alapjai ugyanakkor rendben vannak, megfelelők a hosszú távú növekedés fenntartására.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a gazdasági növekedés erősítéséről beszélt egy győri konferencián (korábbi felvétel)

Fotó: Balogh Zoltán / MTI/MTVA Így erősíthető tovább a gazdasági növekedés "Míg tavaly az infláció letörését ígértük, idén azt tudjuk igérni, hogy a gazdasági növekedést beindítjuk, majd jövőre a tovább emeljük" - mondta előadásában Nagy Márton. Hozzátette, hogy remélhetőleg a 3-as sebességből jövőre a 4-es és 5-ös sebességre tudunk kapcsolni, de ehhez szükség van egy évre, elsősorban a németországi nehézségek miatt. A német gazdasági bővülés az EU-s átlag alatti, ami alapvető problémát jelent. A magyar export 25 százaléka Németországba megy, az arány csökkenő, de még így is a németek a legfontosabb kereskedelmi partnereink - fejtette ki Nagy Márton, aki jelezte, hogy az oda irányuló export harmada a közúti járműiparhoz kapcsolódok.

Szerinte a következő lépések mentén valósul meg a helyreállás: Biztató a kiskereskedelem és a turizmus javulása, amit a legfrissebb adatok mutatnak. Fontos, hogy a kormányzat kezeli a fogyasztást még hátráltató tényezőket. Így a reálbérek emelkedése januárban 10 százalék körüli volt, ez 5-6 százalékra lassulhat. Hozzátette: a reálbérfordulathoz hozzájárultak még az ágazati bérfejlesztések, a Szép-kártyát érintő módosítások.

A miniszer szerint beruházási aktivitásban még hátrébb vagyunk, 2023-ban mérséklődött az aktivitás, miután a ráta is visszaesett. Ugyanakkor jelezte, hogy a közeljövőben számos gigaberuházás fog aktiválódni Magyarországon az EV-ökoszisztémához kapcsolódóan, ilyen a BMW, amely 2025-től termelni fog, ez pedig a beruházási aktivitásunkat is "tolja tovább". Ezzel párhuzamosan a kormány elindította a járműbeszállítási, a védelmi iparfejlesztési programot.

2023 egészében nőtt a jármű-és akkumulátorgyártó ágazatok exportja, bár az év végén visszaesés volt látható a romló külső kereslet miatt. Az ágazati érték ugyanakkor 10 milliárd eurót tesz ki, és kedvező, hogy a KSH legutóbbi adatai szerint a külkereskedelmi többlet nőtt, ez az energiagyenleg javulásának köszönhető. A kormány kiemelt célja a versenyképes exportkapacitások növelése, ennek megvalósítását javarészt a beruházási és hitelezési ösztönzőkön keresztül érjük el. Úgy látja, a magyar vállalatoknak három nagy lehetőségük van a kiemelkedésere: beszállítók legyenek, exportáljanak, illetve a belső piacon konszolidálódjanak, azaz a versenytársakat felvásárolják.

A munkaerőpiaci akvititásban a kormány szerinte sikereket ért el. Jelezte, hogy most jó, hogy emelkedik a munkanélküliségi ráta. Ugyanis vannak olyan emberek, akik idáig nem kerestek állást, most azt gondolják, hogy állást kell keresniük. Tehát az álláskeresők számának növekedése, és nem az állásukat elvesztők száma áll a ráta mérsékelt növekedése mögött. Úgy látja, szakképzéssel tudják segíteni azt, hogy aki dolgozni akar, állást tudjon találni, mert csak átmeneti emelkedés jó a munkanélküliségben.

Az energiaszámlák normalizálódásával kikerültünk az ikerdeficit-válságból, ahova Nagy Márton szerint soha nem kerülhetünk vissza.

A hitelezési aktivitás újraindítása a hatodik tényező, amit megemlített, mint ami a növekedés helyreállításának feltétele, ez megvan a nemzetgazdasági miniszter szerint, mind a vállalatok és mind a lakosság terén. Új otthonfelújítási támogatási program indul

A tárcavezető jelezte, hogy a napokban bejelentik az új otthonfelújítási támogatást az Energiaügyi Minisztériummal közösen. Ennek kapcsán ismertette azt is, hogy eddig a CSOK Pluszra mintegy kétezer család jelentkezett, a beérkezett igény 49 milliárd forint. Szintén jelezte, hogy hamarosan jönnek ki a GINOP Plusz programok is. Az új otthonfelújítási program részleteiről hamarosan a részleteket ismertető bejelentésből lehet tájékozódni a miniszter szerint.