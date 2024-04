Van pénze? Ha igen, erre költse, mert megéri!

Íme a csodálatos és egyedülálló lehetőség arra, hogy megmentsen, majd felélesszen egy 1450 négyzetméteres kúriát, amihez most igen kedvező négyzetméteráron juthat hozzá. Az épület sok mindenre alkalmassá tehető, csak döntse el, hogy milyen célra kívánja hasznosítani. Az ingatlant egy 1,3 hektáros arborétum öleli körbe, amely alatt gyógyvíz található, így nemcsak rekreációs központ lehet, de akár hotelt is nyithat a felújítás után, vagy megtarthatja magának, és akkor egy igen szép és irigylésre méltó birtoka lesz. Bármi mellett is dönt, lennénk az ön helyzetében!

“A képek a korábbi állapotot tükrözik" A kastélykúria:

A Maróthy-kastélykúria a Vas vármegyei Zsédenyben áll. Telek mérete 13.243 nm, épület mérete 1450 nm. Az épület relatíve jó állapotú, de részlegesen felújítandó. Tervezői szakvélemény alapján a meglévő 750 nm +700 nm összterületű - földszint és tetőtér - műemléki épületen kívül a vonatkozó beépítési szabályok alapján még igény szerint további 3090 nm területű épület kialakítására van lehetőség. A Maróthy-kastélykúria földrajzi elhelyezkedése nagyon kedvező. A gyógyvízben és -fürdőkben gazdag Sárvártól és Bükfürdőtől egyaránt 10 km-re található. Távolsága Soprontól 45 km, Eisenstadttól 60 km, Kőszegtől és Szombathelytől 26-26 km. Bécs, Pozsony 120 km, Budapest 200 km - ezen nagyvárosok központjából is 1,5-2 óra alatt elérhető az ingatlan.

A kúriát egy 1,3 hektáros arborétum-őspark öleli körül. A bekért szakértői vélemény alapján ezen terület alatt kb. 1000 m mélyen 34-36 C°-os gyógyvíz van, saját kút fúrása kivitelezhető. A Káldy-Maróthy család 1890-ben romantikus-eklektikus stílusban epíttette a nyárilak-kúriát. A birtok, kúria megálmodója és építtetője feltehetően még Maróthy László volt, de a megépüléskor már Maróthy Győző a kúria tulajdonosa. A kúriát és a hozzá tartozó épületeket 1945-ig a Maróthy család birtokolta, majd azt követően államosításra került. A rendszerváltást követően a Fiedler család vásárolta meg, és építtette újjá az épületet. Az épületben pár évvel ezelőttig étterem és hotel működött. Az épület relatíve jó állapotú, de részlegesen felújítandó

Fotó: Ingatlanbazár

Hasznosítási lehetőség: A megvalósítható mintegy 4540 nm épületegyüttes, komoly és sokrétű hasznosítási potenciállal. Az épülethez tartozó 1,3 hektáros terület nagyszerű lehetőséget nyújt pihenésre. 10 km-es körzetben pedig lehetőség van lovagolni, vadászni és horgászni. A gyógyvízzel és -fürdőkkel rendelkező Sárvár és Bükfürdő szintén 10 km-es körzetben találhatóak. Az ingatlan hasznosítási lehetőségei:

boutique jellegű szálloda, szeminár kapacitással, étteremmel, gyógyvizes wellness-részleggel,

nagyobb vállalat által tulajdonolt és üzemeltetett céges továbbképző, rekreációs központ,

privát beruházásban kialakított birtok, ingatlan. A műemlékekre vonatkozó TAO törvény biztosította adókedvezmény mind beruházásra, mind felújításra és folyamatos karbantartás/üzemeltetésre jelentősen javíthatja a projekt megtérülését céges hasznosítás esetén."