A vásárlók dönthetik el, hogy az Aldi hol nyisson új boltokat

Nagy-Britanniában tett közzé lakossági felhívást az Aldi. A diszkontlánc azt kéri az emberektől, hogy május 31-ig küldjék el számukra javaslataikat arról, hol nyisson új üzletet a vállalat – számol be arról a Retail Gazette.

Az Aldi ígéretet tett arra, hogy

a legtöbb javaslatot kapó helyszíneket elsődlegesnek fogják tekinteni új boltok nyitására, bár az egyelőre nem ismert, a vásárlók milyen módon azonosíthatják az általuk preferált helyszíneket.

Vélhetően városnévvel, esetleg nagyobb városok esetén városrész megnevezésével lehet a javaslatokat beküldeni a céghez.

A cég ingatlanügyekért felelős vezetője, Jonathan Neale azt közölte, hogy a cég már azonosított néhány olyan helyszínt, ahol bár működik már boltjuk, de a forgalom alapján továbbiakra is igény mutatkozik. Egyúttal közölte, hogy a mostani, lakosságtól beérkező javaslatokra a következő években is támaszkodni fognak.

A lakosságtól vár javaslatot új üzletek helyszíneire a brit Aldi (illusztráció)

Fotó: Pixabay

A lakossági felhívás része a vállalat szakmai megítélés szerint is ambiciózus boltnyitási programjának, melynek keretében a következő években százas nagyságrendben létesítenének új üzleteket. 2024-ben a brit Aldi 35 új üzletet nyitna az Egyesült Királyságban tekintélyes, 550 millió font ráfordítással, és ahogy az Origo megírta, hosszabb távon az az 1500 üzlet a céljuk.

Az Origo korábban arról is beszámolt, hogy a Lidl és az Aldi is komoly erősödést mutatott a brit kiskereskedelmi piacon az elmúlt években. A német diszkontláncokkal már a hagyományos angol élelmiszerjellegű kiskereskedelmi láncoknak, így a Tescónak is számolnia kell.

A Lidl egyébként szintén erőteljes terjeszkedésben van. Legutóbbi közlésük szerint Edinburghben, Leedsben, Liverpoolban, valamint Woking, Wadebridge, Dumfries és Didcot városokban terveznek új üzleteket nyitni a brit piacon.

A brit Lidl egyébként a közelmúltban nyert véglegesen pert a Tesco ellen. A Tesco ugyanis elvesztette a védjegyvitát a Lidllel szemben. A Lidl azért kelt birokra a bíróságon a Tescóval, mert a vállalat szerint a Tesco kék-sárga, a Clubcard-programjában használt emblémája túlságosan hasonlít a Lidl céglogójára. A bíróság a Lidlnek adott igazat a perben.