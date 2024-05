Anne Heche hatalmas adósságot hagyott hátra rejtélyes halála után

Ahogy erről az Origo is beszámolt, 2022. augusztusának közepén nagyon fiatalon, mindössze 53 éves korában meghalt Anne Heche amerikai színésznő. A filmrajongók olyan sikerfilmekben láthatták őt, mint Az esküdt, Amikor a farok csóválja, Tudom, mit tettél tavaly nyáron, a Hat nap, hét éjszaka és a Végszükség. A színésznő augusztus 5-én szenvedett brutális autóbalesetet, nekicsapódott egy ház falának. A kórházban kómába került, majd rövidesen agyhalottnak nyilvánították.

Anne Heche amerikai színésznő

Fotó: NurPhoto via AFP/Image Press Agency/NurPhoto / NurPhoto via AFP/Image Press Agency/NurPhoto

Fia, Homer Heche Laffoon azóta is az egykori színésznő hagyatékának rendbe tételével küzd. Ennek kapcsán nemrég nyilvánosságra került, hogy halála után hatalmas adósság is maradt utána, például több tízezer dollárnyi hitelkártyaadósságát sem tudta már rendezni. Bírósági dokumentumokra hivatkozva a Radar Online feltárta, hogy a színésznő kifizetetlen hitelkártya számlái miatt több cég is megtámadta a hagyatékát, mivel a hírességnek több jelentős hiteltartozása is fennmaradt. Az AscensionPoint Recovery Services, amely a Citibankot képviseli, állítólag már hivatalosan is benyújtotta a követelését. Anne-nek a jelek szerint 36.131,35 dollár kintlevőség volt a bankszámláján.

A hollywoodi sztár meglehetősen szerteágazó adósságot hagyott hátra: a hitelkártya tartozás mellett ugyanis utolsó élettársa, Thomas Jane is adott neki kölcsön, méghozzá 150.000 dollárt, amit azóta sem térítettek meg. Habár állítólag kettőjük között volt egy szóbeli megállapodás a havi 10 ezer dolláros törlesztésről. A közelmúltban jelentették be hivatalosan is, hogy Anne fia, Homer vette át a hagyaték kezelését. A bírósági dokumentumokból kiderül, hogy Homer 34.000 dollár értékű be nem váltott csekkeket talált, amelyek a Disney-től, az NBC-től, a GEP Talent Services-től, a Warner Bros. Televisiontől, a Paramount Pictures-től és más szervezetektől származnak. Anne emellett egy 76.000 dolláros bankszámlát is hátrahagyott.

Homer a bíróságon elmondta, hogy nagyon nehezen tudja megállapítani édesanyja teljes vagyonát, mert az asszonynak többféle jövedelmforrása is volt, és különféle jogdíjakból is szerzett jövedelmet, ugyanakkor pénzügyi szervezetlenségéről is ismert volt. Heche hagyatékával szemben állítólag 6 millió dollárnyi hitelezői követelés áll fenn. Homer nemrégiben több időt kért édesanyja hagyatékának rendezésére, amelynek ő és öccse is kedvezményezettjei.

Heche nettó vagyonát egykor 4 millió dollárra becsülték, bár ez a halála előtt mindössze 400.000 dollárra volt tehető.

Forrás: The Richest