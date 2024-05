Az almamellű pornómodell egy farmra költözött, hogy ott szexizzen tovább - videó

A világjáró kalandjairól ismert Sugar Love mostanában az otthoni élet örömeire koncentrál, ahol az elmúlt két hétben jelentősen kibővítette az úgynevezett családját, hiszen több haszonállatot és háziállatot is beszerzett magának.

"Az elmúlt néhány hét az izgalom és egy kis káosz örvénye volt" - mesélte a pornómodell. "Négy imádnivaló bébikecskét, 36 új szárnyast - köztük csibéket és kacsákat -, két energikus kölyökkutyát, és egy út szélén talált cicát is a farmomra hoztam."

A két még babakorú kecskét naponta háromszor is etetni kell, és ezek az állatok még nincsenek megnevelve, ezért elég nagy rendetlenséget tudnak hagyni maguk után a farm hátsó udvarán.

Sugar rendszeresen forgat pikáns tartalmakat a farmján, amiket aztán az OnlyFans oldalára is feltölt. Új otthona ugyanis nagyszerű hátteret biztosít videói és képei számára. A birtok minden egyes szegletén talál inspirációforrást a modell. "A munkások itt hagyták a felszerelésük egy részét, amiket a videóimban is felhasználtam" - mesélte.

A farmon található szellős faházból szemet gyönyörködtető kilátás nyílik a környező tájra, amit előfizetői nagyon élveznek. "A faházam egyedülálló helyszín a forgatásokhoz, és ezt másoknak is bérbe adom forgatásokhoz, a helyi alkotóknak, akiket különleges produkciós lehetőségek érdekelnek" - mondta. Ebbe az új vállalkozásba azután kezdett bele, hogy kegyetlen trollok elkezdték pufóknak nevezni őt, ami rontotta a munkája hírnevét. Ettől függetlenül még rengeteg pénzt keres az OnlyFans oldalával is.

Az Origo egy olyan pornómodellről is írt, aki habár régen az OnlyFans oldalon kereste degeszre magát, most másoknak ad ilyen karrierhez tanácsot. Lucy Banks bezárta több mint egymillió dollárt érő pikáns OnlyFans oldalát, és elindította Ausztrália első felnőttipar-barát PR- és tehetségkutató ügynökségét, a Million Billion Media-t. Modellként korábban évente 400.000 dollárt (144 millió forintot) keresett ezen a platformon, most másoknak segít, hogy legalább ugyanennyire sikeressé válhassanak ebben a szakmában. Az új médiaügynökségével azt szeretné elérni, hogy a felnőttiparban dolgozó nőket ne érje bántódás, bírálat, és negatív diszkrimináció.