Az utolsó eszközhöz nyúlnak: felrobbantják a Baltimore-i híd maradványait

Mint az Origo arról beszámolt, súlyos katasztrófa történt március 26-án az Egyesült Államokban, Baltimore város kikötőjénél: egy óriási áruszállító hajó nekicsapódott a kikötő előtt álló Francis Scott Key Bridge-nek. A híd egy része ráomlott a hajóra, maga alá temetve, mozdíthatatlanságra ítélve azt. A balesetnek hat balálos áldozata volt.

A halálos áldozatokon túl jelentős gazdasági károkkal illetve hatásokkal is járt a baleset. Mivel a kikötőt az induló hajók nehezen tudják elhagyni, az érkezők pedig megközelíteni, ezért a hajóra rakott áruk nagy részét más városokba kellett átirányítani. Bár Baltimore kikötője nem tartozik a legnagyobb forgalmat lebonyolítók közé, de így is a jelentősek között van. Az autóipari termeléshez kapcsolódó áruforgalom bonyolódik azon keresztül, de onnan indítanak útnak más országokba szénszállítmányokat is.

Az amerikai Országos Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) videójáról készített képen a baltimore-i Francis Scott Key híd acélszerkezetének roncsai alá szorulva vesztegel a Dali konténerszállító hajó 2024. március 27-én

Fotó: NTSB / MTI/AP

Az a baleset utáni első napokban nyilvánvalóvá vált, hogy a roncsok eltakarítása és a híd maradványai alá szorult Dali kiszabadítása heteket, hónapokat vehet igénybe, a kikötő szokott forgalmának helyreállásáig akár egy év is eltelhet. Az amerikai híradások alapján most úgy tűnik, új stratégiához nyúlnak a hatóságok és a kárelhárítást végzők, hogy a folyamatot felgyorsítsák.

Ellenőrzött, irányított robbantással akarják megsemmisíteni a híd maradványait, hogy ezzel a hajó újra mozdítható legyen, és bevontassák a kikötőbe.

A tervezett robbantásról egyelőre annyit tudni, hogy a roncsok elhordását végző cégnél az amerikai hadsereg hadmérnökeinek és robbantási szakértőinek segítségét kérték a művelet végrehajtásához. Jelenleg zajlik a károsodott hídelemek elhordása a hajóról, valamint a folyik a híd szerkezeti elemeinek bontása, de már abból a célból, hogy a kárhelyszínt előkészítsék a robbantáshoz.

A munkások feladata, hogy rövid időn belül több ezer tonna fémhulladékot távolítsanak el a Daliról. Ez megfeszített munkát kíván tőlük, ezért a hatóságok felszólították a környéken élőket, hogy maradjanak távol a területtől, hogy ne akadályozzák a munkát, és hogy ne szenvedjenek balesetet.

A helyszíntől 600 méteren belül található területet biztonsági zónának minősítették, és bárkinek, aki azon belül tartózkodik, hallásvédőt kell majd viselnie a robbantás alatt.

A biztonsági zóna kiterjedése az alábbi, felülnézeti képen látható. Látható a képen annak jelölése is, hogy a biztonsági zóna területe tiltott lesz más vízi járművek számára a robbantás alatt:

A híradások szerint egyelőre nincs kijelölt időpontja a híd maradványainak felrobbantására, mert a mérnökök és a robbantási szakértők jelenleg is vizsgálják azt, mikor és milyen feltételek mentén lenne azt a legideálisabb elvégezni. Azt ugyanakkor a hatóságok képviselői hivatalosan megerősítették, a terveik szerint még ezen a héten megtörténik a művelet, aminek eredményeként a hét végéig a Dali teherhajó újra vízre kerülhet.