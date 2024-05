Nem lesz benzinárstop egyelőre, továbbra is a magyar gázárak a legalacsonyabbak

A rezsi és a gázárak kapcsán érdemes megvizsgálni a gázszámla összetételét is. A számla végösszegének csaknem a felét teszi ki idehaza a gáz, mint alaptermék ára.

Erre jön rá a rendszerhasználati díj, a szállítás, elosztás, tárolás költsége (ami a teljes díj huszonkét százaléka), a nyolcszázalékos kereskedelmi árrés és az áfa.

Abban pedig, hogy két éve a magyar rezsiárak a legalacsonyabbak az unióban, a hatósági árazásnak is szerepe van, ami véd a piaci árkilengésektől, továbbá a rezsicsökkentés óta a rezsihátralékok összege és a késedelmes napok száma is kevesebb. Nem véletlenül tehát a magyar álláspont, miszerint a rezsicsökkentést fenn kell tartani. Ösztönözni persze lehet az energiafogyasztás csökkentését, ezt célozza az otthonfelújítási program, harminc százalékos energiamegtakarítás mellett csökken a fogyasztás, következésképp kisebb lehet a rezsivédelmi alap is, az alacsonyabb számlák mellett pedig könnyebb törleszteni a visszafizetendő részt.

Figyelem: több tízezer forintot bukhat el, aki összecsapja az adóbevallását

Hamarosan letelik az szja-bevallások ellenőrzésére rendelkezésre álló idő és sok pénztől eshet el, aki nem pillant rá a tervezetre. A nyugdíjbiztosítási számlákra befizetett összeg után 20 százalékos adóvisszatérítés jár, azonban ez nem automatikus. Az adójóváírást a biztosító által legkésőbb február közepéig megküldött igazolás alapján kell igényelni. Idén a pünkösd miatt május 21-ig lehet benyújtani az szja-bevallásokat, így aki még nem rendelkezik ezzel az igazolással, annak maradt még ideje azt pótoltatni a biztosítójának ügyfélszolgálatán keresztül – mondta a FBAMSZ Személybiztosítási szekciójának vezetője, Molnár Marcell. Hozzátette, hogy aki a bevallás benyújtását követően észleli, hogy elmulasztotta feltüntetni az igényét, ezt a lépését utólag, önellenőrzés keretében pótolhatja.

Most érdemes eurót váltani

Nem biztos, hogy érdemes halogatni a nyaraláshoz szükséges euró vásárlását – írta a Világgazdaság. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a lapnak azt mondta, biztosan semmit nem lehet mondani, de az elmúlt időszak forintmozgásai alapján a 390-hez közeli árfolyam tűnik a sáv szélének. Ezért ahhoz, hogy a forint innen erősödni tudjon, nagyon pozitív momentumnak kell bekövetkeznie. Viszont gyengülni sokkal könnyebben lehet képes.

Ha valaki biztosra szeretne menni, annak érdemes lehet most, ha nem is a teljes nyaralás összegét, de egy jelentősebb részét átváltania. Mivel ha innen erősödik a forint, akkor már túl sokat nem tudunk bukni

– magyarázta a közgazdász, aki szerint ez csak pár forintot veszteséget jelenthet, gyengülni viszont simán tud 10 forintot is a hazai fizetőeszköz, tehát a kockázat is értelemszerűen nagyobb