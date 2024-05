Itt a döntés: ezért biztosan drágulni fognak a repülőjegyek

Továbbra is szigorú felügyelet alatt tartja a Boeing amerikai repülőgépgyártót a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA), miután értékelte azt az intézkedéscsomagot, amivel a vállalat javítana a gyártás minőségén és a leszállított gépek biztonságosságán. Erről a hatóság képviselője, Mike Whitaker nyilatkozott azt követően, hogy a hatóságnál a Boeing bevonásával tartott, több órás szakmai vitában zárták le a cég által benyújtott terv kiértékelését.

Whitaker emlékeztetett arra, hogy a Boeing egyik 737 MAX típusú gépével január 5-én történt katasztrófa után ellenőrzések sorozata, illetve szoros hatósági felügyelet vette kezdetét a gyártónál. Az ellenőrzések száma növekedett annak hatására, hogy időközben más problémákat is azonosítottak a repülőgépgyártó óriás gyártásánál.

A cég amúgy is megtépázott renoméjának az sem tett jót, hogy miközben a cég vezérigazgatója amellett foglalt állást, hogy idén kizárólag a gyártás minőségi problémáinak minőségi javítására fókuszálnak,

a cég több volt munkatársa is azzal állt a nyilvánosság elé, hogy az általuk korábban a menedzsmentnek jelzett folyamatbeli hibákat egyszerűen figyelmen kívül hagyták.

Az FAA képviselője most azt mondta, hogy az elmúlt 90 napban biztonsági felügyelők járták a Boeing gyárait, vizsgálták a konkrét tevékenységeket és a folyamatokat, majd a hatóság szakértői áttekintették a gyártó által benyújtott terveket a problémák kiküszöbölésére. Miközben a felügyeleti hatóságnál biztosak abban, hogy a Boeingnél mindent megtesznek a fennálló az azonosított problémák felszámolásáért, egyelőre nem látják megalapozottnak azt, hogy feloldják "a működés feletti szigorú, szoros felügyeletet."

Ez az általános megfogalmazás azonban sokkal konkrétabb formát öltött egy sajtótájékoztatón, melyet Whitaker tartott. Az FAA munkatársa megismételte a döntésükről elmondottakat, jelezve, hogy a Boeing és fő beszállítója, a Spirit AeroSystem telephelyein is folytatják az ellenőrzéseket, részben azért, mert olyan dolgozói bejelentéseket is kaptak, melyek alapján hozzá kell nyúlni a gyártás "bizonyos kritikus pontjaihoz." Egyúttal eloszlatott egy fontos várakozást:

az FAA egyelőre nem járul hozzá, hogy a Boeing bővítse a 737 MAX gépek gyártókapacitását.

Whitaker szerint a hozzájárulásról "a következő hónapokban biztosan nem lehet még szó."

Ennek a hétköznapi tapasztalatokra nehezen lefordítható döntésnek az utasokat is érintő következményei is lehetnek. A 737 MAX-családot ugyanis a légitársaságok a regionális illetve közepes hatótávú gépek kedvencének tartották, és a Boeing egyik fő eszköze lett volna az európai Airbus-szal szembeni versenyben. Miután a két halálos MAX-katasztrófa után rendbe rakták a gép problémáit, egyre több vállalat adott le rendelést azokra, amiket a Boeing csak a gyártókapacitás növelésével tudna kiszolgálni. A január 5-i balesetnek viszont az FAA mostani döntése is az egyik következménye. Amiből viszont az következik majd, hogy a légitársaságok jóval később jutnak hozzá a régen várt MAX-gépekhez, mint remélték.

A tervezettnél kevesebb számú, öregedő gépekkel kell kiszolgálni a nagyobb igényt a repülésre.

Mindez rövid távon a Boeing bevételének jelentős visszaeséséhez vezet, ami egy ekkora cégnél számos további hatással jár a dominóeffektus miatt. A cég idén már részvényei értékének 31 százalékát vesztette el, és messze lehet még a vége.

Majd hosszabb távon a menetrendek áttervezését, a régi gépek cseréjének elhalasztását, és végső soron a jegyárak emelkedését vonja maga után, különösen az olyan nagy piacokon, mint a kínai.

Ezeket pedig együttesen már az utasok is meg fogják érezni, ha nem is azonnal, de évek múlva, amikor az addigra eredetileg menetrendi járatokra szánt gépek még nem érkeznek meg.

