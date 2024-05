Világmegváltó tervei vannak a szexszel vagyonokat kereső, meztelenkedő OnlyFans-pornómodellnek - fotók

A 24 éves londoni Danni Latin már fiatal lány kora óta meglehetősen ambiciózus volt. Amikor 18 évesen rájött, hogy csak nagy nehézségek árán tudja kifizetni a számláit, úgy döntött, hogy a könnyebb utat választja, és beleveti magát a szex világába. Azóta a szőke bombázó az iparágban és az ehhez szervesen kapcsolódó közösségi platformokon is nevet szerzett magának:

az X-en 200.000, az Instagramon pedig 93.000 követője és rajongója van.

Bár az OnlyFans-modell nagyon is tisztában van azzal, hogy a társadalom egy jelentős része még mindig lenézi a szexmunkásokat, megmakacsolta magát, és eldöntötte, hogy bebizonyítja: az így szerzett pénzt is lehet hasznos és jótékony célra fordítani. Danni azt állítja, hogy havonta több ezer dollárt keres a felvételeinek és pillanatképeinek köszönhetően, és

most azt állítja, a pénz egy jelentős részével a kevésbé szerencséseken segít.

A Daily Starnak nyilatkozva kifejtette: "Keményen megdolgozom minden egyes fontért, és a pénzem ingatlanokba is akarom fektetni". Ezt a következő nagyra törő tervekkel egészítette ki: "Szeretném a pénzem az országba fektetni, hogy az ismét naggyá válhasson. Nem arról van szó, hogy csak ülök itt a hátsómon, és nem csinálok semmit."

A modell ugyanúgy fizeti az adót, mint bárki más, és keményen dolgozik azért, hogy a rajongók feliratkozzanak a tartalmára, és azért is, hogy megtarthassa követőit. Nagyon sok órát tölt azzal, hogy elkészítse, majd feltöltse oldalaira a saját szexi videóit és képeit, miközben a szexmunkás közösség többi tagjának is besegít. A megkeresett pénzből házat szeretne vásárolni, ami azért nehézkes, mert a bevételi formáját eddig nem vették komolyan.

"Jó lenne felvilágosító előadásokat tartani az embereknek arról, hogy mi mit is csinálunk konkrétan, ahogy arról is, hogy habár vannak közöttünk olyanok, akik botrányosan viselkednek, de nem ez a megszokott. Kívülről nagyon könnyű ítélkezni, de a jogos érvekhez meg is kellene érteni ezt az iparágat és ennek működését" - nyilatkozta a lány, aki hangsúlyozta azt is, hogy a szakmájuk mellett a legtöbben feleségek, sőt édesanyák is, akik ugyanúgy megérdemlik a tiszteletet, mint bárki más. A könyvelői tanfolyam elvégzése mellett Danni nemcsak a saját jövőjét akarja javítani, hanem a szexmunkástársaiét is.

Danni Latin

Fotó: latinmoniphotosx/Instagram / latinmoniphotosx/Instagram

Elhatározta, hogy szakszervezetet alapít az online szexmunkások karrierjének és anyagi helyzetének javítása érdekében, valamint, hogy jobb védelmet kapjanak, amikor a munkahelyük biztonságáról van szó. Danni attól tart, hogy mivel a szexmunkásokat nem veszik komolyan, sőt még büntetik is őket online, sokan elhagyják az iparágat.