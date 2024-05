Ez a szerencsés pár megtalálta az igazi dzsinn lámpást, kívántak is hármat, és mind valóra vált

Ron Novak és Michelle Bush szerencsés szerelmespárnak megadatott az a fantasztikus lehetőség, hogy hogy három kívánság vagy egy hatalmas pénzösszeg közül választhasson - miután megtalálták a Dzsinn lámpását. A páros ugyanis részt vett Treasure Games által meghirdetett két hónaoig tartó versenyen, és teljesen úgy érezték magukat, mintha a Disney ikonikus Aladdin című filmjéből léptek volna elő. Novak és Bush háromszor utazott a texasi Dallasba, abban a reményben, hogy megtalálják, hol van elrejtve a lámpa.

A fáradságos utazgatás végül számukra kifizetődőnek bizonyult, de ehhez még egy ráadás napot is vadászattal kellett tölteniük. Majd azon kapták magukat, hogy iszonyúan nehéz döntés meghozatalára kényszerülnek: vagy elviszik az egymillió dollár főnyereményt, vagy teljesühet három - ugyanennyit érő - kívánságuk. Végül hosszas töprengés után a három kívánság mellett tették le a voksukat.

Ron egyik kívánsága az volt, hogy egy adott jótékonysági szervezet kiemelt adományozója lehessen, mert ez is segített rajta, amikor egy ideig hajléktalan volt. Második kívánságuk kevésbé volt jótékony célú: a Southwest Motel tulajdonosaiként ennek felújítására kértek támogatást. A harmadik kívánságuk pedig egy privát tréfa csúcspontja volt közöttük, miután vásároltak egy Sprinter furgont. "A kutyák miatt vettük a furgont. Ez kettőnk között egy régi tréfás álom volt" - magyarázta Michelle.

A kép csak illusztráció

Fotó: Getty Images

A szerencsés páros azonban még nem fejezte be a kincsvadászatot, mivel most azt tervezik, hogy elindítják a saját, pénznyereményekkel járó változatukat. Ez ötezer dollárnál fog kezdődni, sokkal egyszerűbb és rövidebb lesz, mint amit a Treasure Games által szervezett, hiszen akár egy hétvége vagy is kivitelezhető.

Aki pedig az eredeti kalandra is kedvet kapott, annak jó hír, hogy az eredeti Treasure Games dzsinnes üvegvadászat júniusban újraindul.

Ha már kincsekről esett szó, az Origo beszámolt arról is, hogy a legendás San José gálya elsüllyedt roncsának fedélzetén mintegy 20 milliárd dollár értékű kincs lapul. Ezt robotbúvárok segítségével próbálják meg a felszínre hozni a Karib-tenger mélyéről.