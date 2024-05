Élő állatokat lehet venni ezekből az új automatákból - videó

Az elmúlt évtized jelentős technológiai fejlesztései gyorsan növekvő, önmüködő gazdaságot hoztak létre Kínában, amely a világgazdaság szinte minden ágazatában tovább terjed. Ma még azonban vannak olyan iparágak, amelyek nem kompatibilisek ezzel az önkiszolgáló rendszerrel. Ilyen például a kisállat-értékesítés, amit eddig összeegyeztethetetlennek tartottak ezzel. Úgy tűnik, hogy most már ezt is sikerült megoldani ebben az ázsiai oszágban, hiszen több városban is felállították már az élő háziállatokat árusító automatákat.

Élő kisállat automata Pekingben

Fotó: Youtube/三立iNEWS

A minap pedig az egész lakosságot sokkolta az a videó, ami Peking egyik legforgalmasabb utcájában mutatott be egy ilyen kisállat-automatát, és nem meglepő módon heves vitát váltott ki a kommentelők között.

A közösségi platformok felületein vírusként terjedő videóban az látható, ahogy a macsakák szűk rekeszekben alszanak, vagy éppen nézelődnek. Az átmeneti otthonuk annyira pici, hogy alig tudnak megfordulni benne.

Habár a videón látható állatok nem tűntek idegesnek, sem betegnek, de a hírek szerint valójában több ilyen kis ketrecben lakó is elpusztult már a nem megfelelő ellátás miatt.

Több hozzászóló is lelkiismeret nélküli állatkínzónak nevezte azokat a cégeket, akik ezeket az automatákat kitalálták, sőt, volt aki azt írta, hogy

Ez az ország nem tiszteli az életet.

Az Origo megírta, hogy márciusban több szolnokinak is, hogy egyre több állati tetemet találnak azonos helyen. Kiderült, hogy valaki egymás után öli a kóbor macskákat. "A Bocskai utca és a Szántó utca sarkára hordja valaki az általa megmérgezett macskákat. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki vagy kik állnak a dolog hátterében, de nagyon úgy fest a helyzet, hogy

élvezi a gyilkolást, mert sokadszorra fordul elő ilyen borzalmas eset, ráadásul mindig olyan helyre teszi a tetemeket – egyszerre többet – ahol biztosan kiszúrja valaki,

ami jelentheti azt, hogy szeretné, ha látnák a „művét” - mondta a Borsnak egy helyi asszony.

Egy hatvani nő szándékosan áthajtott egy sántító, beteg macskán, csak azért, mert az útjában volt az egyik úton.