Ez az évszázad legnagyobb gyémántrablásának zseniális története

2003. február 16-án, vasárnap éjjel követték el a világ legnagyobb értékű gyémánt-és drágakő rablását, méghozzá nem is akárhol, hanem a gyémántcsiszoló fővárosnak számító Antwerpennek a legjobban őrzött épületéből, ahol már magát az utcát is acéloszlopokból álló gyűrű védte, és felfegyverzett rendőrök is folyamatosan járőröztek. Az pedig már nem is meglepő, hogy éjjel - nappal üzemelő több száz kamerából álló térfigyelő kamerarendszer figyelte az épületet és a környékét. Magán a gyémántközponton belül pedig még modernebb csúcstechnikát képviselő biztonság uralkodott (szintén a nap 24 órájában). A biztonság célja nem volt más, mint védeni az itteni hatalmas földalatti kétszintes páncéltermet. Ez a szoba ahogy azt már olvasóink kitalálhatták olyan volt, mint Ali baba barlangja: a több mint száz széfje tele volt gyémánttal, arannyal, drágakővel és egyéb ékszerekkel. A bombabiztos páncélterembe csakis úgy lehetett bejutni, hogy egy kétrészes kulcsot használtak, de számkombinációs zára is volt, több mint százmillió lehetséges kombinációval. A páncélterem ajtaját egy elektromágneses szenzor védte, odabenn pedig csúcstechnikájú hő és mozgásérzékelők védték a széfeket. Ide bejutni olyan, mint Tom Cruise lehetetlen küldetései, vagy George Clooney Ocean's eleven című filmjének valósággá változtatása.

A belgiumi Antwerpen a világ gyémánt fővárosa, ahol a gyémántkereskedők évente összesen 30 miliárd font értékű áruval üzletelnek. Ebben a városban vásárolják és adják el a világ gyémántjainak 80 százalékát.

Egyes széfekben többmillió dollár értékű kincs is rejtőzött.

A kép csak illusztráció

Fotó: Shutterstock/KsanderDN / Shutterstock/KsanderDN

Az előkészületek és a torinói iskola

A gigantikus rablás kitervelése nagyon alapos munkát igényelt, az értelmi szerzője, a torinói Leonardo Notarbartolo három évig tökéletesítette azt, mire összehívta a társait, hogy kifosszanak több mint száz széfet egyetlen éjszaka alatt, erőszak alkalmazása nélkül, házi praktikákat alkalmazva. A férfi 2000 őszén találkozott az antwerpeni gyémántközpont épületének igazgatójával. Gyémántkereskedőnek adta ki magát, és azt mondta, hogy irodát szeretne bérelni pont ebben az épületben.

Nem firtatták az előéletét, a származását, még biztonsági ellenőrzést sem végeztek el rajta, egyből odaadták neki az irodájának a kulcsait, majd körbevezették az épületben és a világ legbiztonságosabb páncéltermében még széfet is kapott.

Döbbenetes, de első látásra megbíztak Notarbartolóban, még csak meg sem fordult senki fejében, hogy utána érdekődjön a torinói rendőrségen. Pedig ha megtették volna, az egész rablás meg sem történhetett volna, a férfi ott ugyanis már többször szerepelt a bűnügyi nyilvántartásban bűnözői múltja miatt.

Miután zökkenőmentesen bejutott az épületbe, Notarbartolo következő lépése az volt, hogy kiépítette a bizalmat a biztonsági őrök körében, így a gyanú árnyéka nélkül mérhette fel a páncéltermet, és a biztonsági berendezéseket,valamint megszerezhette a számára szükséges információkat.