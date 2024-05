Ön tudja, hogy mennyire gazdagok a leghíresebb hősök? Most megmutatjuk!

A hősök, kedvenc karaktereink elképesztően gazdagok. Elég csak belegondolni abba, hogy Dagobert bácsinak annyi pénze van, hogy abba nem csak fejest tud ugrani, de még úszni is tud benne. Ahogy Bruce Wayne, vagyis Batman vagyona is legendás. Mi most összeszedtük, hogy igazából kinek is van a legtöbb pénze, az első helyen ugyanis nem említettek szerepelnek.

Ezek az ultragazdag kitalált karakterek habár nem valódiak, de bankszámlájuk legalább akkora, sőt többségüké még nagyobb is, mint a hús - vér A-listás hírességeké, és nettó vagyonuk nem is mutat akkora kilengéseket, mint a valódi gazdag embereké. Lássuk tehát, hogy a kitalált mesehősök, karakterek közül hogyan áll fel a top 10-es lista! Gomez Addams - nettó vagyona 2 milliárd dollár Gomez Addams (Addams Family)

Fotó: John Springer Collection / Corbis via Getty Images/men:CB3 Gomez Addams az Addams Family patriarchája. Charles Addams karikaturista alkotta meg a The New Yorker magazin számára az 1930-as években. Szereti a szivart, ötéves kora óta szívja (az édesanyja ragaszkodott hozzá), és kiváló zsonglőr és késdobáló. Gyermeki módon szereti a játékokat, és különösen szeret a modellvasútjaival vonatroncsokat felállítani. Hatalmas vagyonuknak köszönhetően Gomez és családja nem munkával, hanem hobbival tölti napjait. A férfi alkalmanként foglalkozik üzleti ügyekkel is, de többnyire csak a szórakozás érdekli. A baj csak az, hogy mások szívesen kihasználják nagy szívét, és ki akarják csalni belőle a pénzét. Bár Gomez Addams (ritkán praktizáló) ügyvéd, vagyonának nagy része befektetéseiből származik, amelyek pénzügyileg gyümölcsözőnek bizonyulnak. A befektetésekből származó nyereségen kívül az "Addams Family" patriarchája világszerte sikeres vállalkozások tulajdonosa. Ezek közé tartozik egy krokodilfarm, egy sóbánya, egy ölyvfarm, egy sírkőgyár és egy uránbánya. Jó szerencséjének köszönhetően Addams nettó vagyona a Geek VIP szerint 2 milliárd dollárra becsülhető. Christian Grey - nettó vagyona 2,5 milliárd dollár Christian Grey

Fotó: UNIVERSAL PICTURES / Collection ChristopheL via AFP/Horizontal Christian Grey az ötven árnyalat filmek és regények (A szürke ötven árnyalata, A sötét ötven árnyalata, és A szabadság ötven árnyalata) kitalált milliárdos üzletembere. A külvilág számára egy jóképű és vonzó fiatalembernek tűnik, aki nagyon sikeres az üzleti életben, azonban magánemberként sötét titkot őriz: szexuális vágya ugyanis meglehetősen speciális, a BDSM híve és kiváló gyakorlója. Ez olyan szexuális viselkedésformák gyűjtőneve, ahol a szexuális élvezet keltését célzó szerepjátékban szélsőségesen elválik egymástól az irányító (domináns) és az alárendelt szerep. Két szereplője, az aktív, utasításokat adó úr (dom) vagy úrnő (domina) és a passzív, szenvedő szolga (sub). Az élvezetet vagy nemi élvezetet itt a fájdalom adása és elviselése, a kiszolgáltatottság érzete és más hasonló érzelmek irányítják, generálják, melyekben csak részben, vagy egyáltalán nem kap szerepet a nemi aktus. Fontos azonban, hogy szerepeiket a felek kölcsönösen elfogadják.

Grey a történet szerint a legsikeresebb 30 év alatti amerikai üzletember, és a legjobb öt amerikai vezérigazgató között szerepel. Cége 100 ezer dolláros kölcsönből indult, és mára milliárdokat ér. Ahogy a regényből és a filmadaptációból is kiderül, vagyonának nagy részét gyors autókra és más puccos holmira költi. A Forbes 2,2 milliárd dollárra becsüli Christian Grey nettó vagyonát. Richie Rich - nettó vagyona 5,8 milliárd dollár Richie Rich

Fotó: FilmMagic, Inc/Jeff Kravitz/FilmMagic.com / FilmMagic, Inc/Jeff Kravitz/FilmMagic.com Richie Rich két hihetetlenül gazdag szülő egyetlen gyermeke, akik mindent megadtak neki, amire csak vágyhatott. Sajnos Rich szülei meghaltak egy repülőgép-szerencsétlenségben, amelyet egy rivális cég vezetője rendezett meg. Bár Rich túl fiatal ahhoz, hogy hivatalosan átvegye szülei Rich Industries nevű cégének irányítását, a törvényes gyámja és inasa, Cadbury révén képes működtetni azt. Ő a Rich vagyon egyedüli örököse, nettó vagyonát a Forbes 5,8 milliárd dollárra teszi. Richie Rich arra tanítja a gyerekeket, hogy a pénzt ne komolytalan dolgokra költsék, hanem olyan projektekbe fektessék be, amelyek jobbá teszik a világot. Dzsabba a hutt - nettó vagyona 8,4 milliárd dollár Jabba

Fotó: LUCASFILM / Photo12 via AFP/LUCASFILM A Csillagok háborújából ismert Dzsabba, a hutt bűnözői életmóddal szerezte vagyonát. Dzsabba gengszterként és bűnözőként a kalózkodás, a rabszolgaság és az illegális áruk kereskedelmének ellenőrzésével biztosította bolygója, a Tatooine gazdagságát. A "száz világ leggazdagabb gengsztereként" jellemzett Dzsabba egy palotában él, és egy húsevő szörnyeteget tart a szórakoztatására. A Geek VIP szerint nettó vagyona 8,4 milliárd dollárra becsülhető.

Bruce Wayne - nettó vagyona 9,2 milliárd dollár Batman

Fotó: WARNER BROS / Collection ChristopheL via AFPWARNER BROS Batman Gotham City szuperhős védelmezője, a denevérnek öltözött igazságosztó, aki harcol a gonosz ellen, és mindenütt félelmet kelt a bűnözők szívében. Nyilvános személyiségében Bruce Wayne, a milliárdos iparmágnás és hírhedt playboy. Szüleit a szeme láttára lőtte agyon egy rabló, amikor még 10 éves sem volt. Ettől kezdve a komornyikjával élt egyedül egy hatalmas kastélyban. Elviselte a halál sokkját és fájdalmát, majd reménnyé és a jók megmentésévé formálta át. Bár nincsenek emberfeletti képességei, a világ egyik legokosabb embere és legnagyobb harcosa. Fizikai képességei, technikai találékonysága és taktikai gondolkodása hihetetlenül veszélyes ellenféllé teszik. Az Igazság Ligájának is alapító tagja volt. Wayne lett a Wayne Enterprises tulajdonosa, amely egy 1974-ben megjelent Batman-képregény szerint akkoriban 27.400.000 dollárt ért. A vállalat számos üzletággal bővült, többek között a technológia, a biotechnológia, az űrkutatás, a vegyipar, a hajózás, az orvostudomány, az elektronika, a szórakoztatás, az acélgyártás, a hajóépítés és az élelmiszeripar területén. A Wayne Enterprises sikerének köszönhetően a Forbes 9,2 milliárd dollárra becsüli Bruce Wayne nettó vagyonát.