Ehhez kapcsolódik az is, és a Google javára kell írni, hogy a vállalat a keresőtámogató MI-val kapcsolatban nem ígérte azt, hogy az tökéletesen fog működni, sőt, hangsúlyozták, hogy az egyelőre egyfajta "kísérleti üzemben" működik. Az ugyanakkor nyilvánvaló, hogy mint segédeszköz, most is hatékonyan tudja szélesíteni azt az információs skálát, amit a felhasználók válaszként megkapnak kereséseikre.

A pizza és a ragasztó esete csak egy a furcsaságok illetve "teljesen elkülönülő" precedensek sorában, amiket a Google új megoldása produkált az elmúlt hónapban. Mint a The Verge megemlíti, a rendszer szerint James Madison korábbi amerikai elnök 21-szer végezte el a Wisconsini Egyetemet, kutyák is játszottak már az NBA, NFL és az NHL ligában szereplő csapatokban, valamint - bár ez talán kisebb tévedés – Batman valójában egy rendőr, mivel Gotham városának egyik utolsó tisztességes nyomozójával, Gordonnal dolgozik együtt.