A halál a legújabb üzlet Európában

A befektetésnek van egy meglehetősen bizarr eleme is, méghozzá, hogy a halottakból úgy is lehet profitálni, hogy az emberi testek elhamvasztása után megmaradt fémhulladékokat értékesítjük a piacon. Fémhulladék alatt is például az aranyfog, a különféle protézisek értendők, nem az ékszerek. Ez egyáltalán nem illegális, ha a halott hozzátartója ehhez hozzájárul.