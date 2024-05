Itt a nagy bejelentés az idei görögdinnyeszezonról

A meleg tavaszi időszak nyomán idén

már várhatóan július elején beindulhat a hazai görögdinnye szezonja.

Ebben az évben a tavalyinál kissé nagyobb területen, mintegy 3000 hektáron ültettek dinnyét a termelők, akik kedvező időjárás esetén a tavalyihoz hasonló felvásárlási árakra számíthatnak idén is.

A hazai piacon jelenleg kapható spanyol, görög importdinnyéket a szokásos július közepe helyett idén már július elején leválthatja a hazai kínálat

– jelzi előre Nagypéter Sándor, a Fruitveb alelnöke, a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének elnöke. "Ez várhatóan nem okoz majd túlkínálatot, mivel az importdinnyék érésére is a szokásosnál hamarabb került sor ebben az évben" – tette hozzá.

Képünk illusztráció

Fotó: Picasa/KRQ Kft.

Ahogy az Origo tavaly megírta, a legnépszerűbb nyári gyümölcs szezonja 2023-ban is július közepén indult.

A 2022-es mélypontot követően ismét növekedni kezdett a dinnye termőterülete.

Békés megyében például 5 százalékkal nőtt a terület tavalyhoz képest, ám a legnagyobb arányú, 35-40 százalékos növekedés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében zajlott le.

Az országos termőterület újra 3000 hektár körül alakul.

A termőterületek ingadozását elsősorban a dinnyetermelés átlagosnál nagyobb kiszámíthatatlansága magyarázza. Az adott szezon sikere az utolsó pillanatig kétséges: egy hűvösebb nyári időszak éppúgy áthúzhatja a termesztők várakozásasit, mint a vártnál nagyobb importmennyiség. A bizonytalansági tényezőket ugyanakkor bizonyos mértékig képesek csökkenteni a termelők.

A hagyományos, magról vetett fajták helyett ma már egyre inkább korszerű hibrid változatok oltott palántáit ültetik ki, amelyek amellett, hogy ellenállóbbak, hamarabb is tudnak beérni.

Sokan csepegtető öntözéssel és talajtakarással hatékonyan tudják ellensúlyozni egy-egy aszályosabb időszak kedvezőtlen hatásait.

Legalább ennyire fontos a vásárlói igényekhez való rugalmas igazodás.

A vevők egyre inkább a mag nélküli vagy kevés maggal rendelkező fajtákat kedvelik.

Emellett ma már jóval nehezebb eladni a 8-10 kilogrammos hagyományos görögdinnyéket, a vásárlók a jól kezelhető, hűtőszekrényben is könnyen tárolható 3-5 kilogrammos dinnyéket keresik. Egyre kevésbé él már az a hiedelem, hogy a kisebb méretű dinnye kevésbé érett és zamatos, hiszen a hibrid fajták eleve ilyen méretre lettek kinemesítve.

Az idén jelentős dinnyeáremelésre nem kell számítani.

Bár a munkabérköltségek idén is emelkedtek, a műtrágya ára például tavaly óta sokat mérséklődött. Így az árak a tavalyi szint közelében alakulhatnak. Egy kellően meleg nyári időszakban a tavalyinál kissé nagyobbra várt kínálat is könnyen értékesíthető, különösen annak fényében, hogy a tapasztalatok szerint nagyobb sportesemények idején a sörhöz hasonlóan a dinnye is jobban fogy. Márpedig az idei nyár többek közt egy foci EB-t és egy olimpiát is tartogat” – tette hozzá Nagypéter Sándor.