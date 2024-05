Jön egy újabb taxitársaság: taximustra Budapesten

A tervek szerint már egy-két hónapon belül debütálhat egy jelentős nemzetközi piaci szereplő, a Gett taxi társaság Budapesten, az első autóik már nyáron róhajtják a fővárosi utcákat. Ez pedig komoly konkurenciát jelent a már itt utasokat szállító Uber és Bolt számára. Ez a jelentős fejlemény pedig már érdemi okot biztosít arra, hogy felmérjük, hogy hányféle taxi társaság van már jelen, mit hasznos tudni róluk, bemutatjuk tehát a fővárosi taxispiacot.

Taxi társaság: Gett Taxi

Fotó: AFP

Taxi társaság: érkezik a Gett

A Gett a Taxim taxitársasággal együttműködve lép be a magyar piacra, ezenfelül a Taxim a tervek szerint Gett márkanév alatt folytatja, a jövőképük pedig az, hogy az ország első számú üzleti taxis személyszállítói szolgáltatójává válhassanak. John Péter, a Gett taxi társaság ügyvezetője szerint a budapesti taxispiacon csökken a kereslet, és nehéz versenyezni az ügyfelekért, főleg az olyan alkalmazásokkal szemben, amelyek már eleve le vannak töltve a Magyarországra látogató turisták telefonjaira, ezért döntöttek a Gettel való együttműködés mellett. John hangsúlyozta, hogy ez az utazásszervező cég már komoly nemzetközi hírnevet szerzett magának, röviden ezt úgy fogalmazta meg, hogy ami a civileknek az Uber, az a világ vállalatai számára a Gett. Tájékoztatása szerint a cég minden modern eszközzel - például taxi app - rendelkezik ahhoz, hogy az utasok minél kényelmesebben elérhessék őket, felméréseik szerint rendeléseik 70 százaléka telefonon, a fennmaradó 30 százalék pedig az applikáción keresztül történik.

Az Uber Taxi

Fotó: AFP

Habár a fővárosi taxispiacot hosszú évekig nagyrészt a helyi vállalatok uralták, ez ma már korántsincs így. Hiszen a két nagy piacvezető, az Uber és a Bolt sem magyar, előbbi amerikai, az utóbbi pedig észt. A Bolt sikeréhez természetesen a külföldiek is jócskán hozzájárulnak, hiszen a Budapestre érkező turisták szeretnek olyan taxi társaságot választani, amit már otthonról is ismernek. Versenyelőnyre pedig azzal tett szert, hogy ez a cég lett a Hungaroring hivatalos taxitársasága. Bolt taxi rendelés időpontra is történhet, ez főleg azoknak lehet hasznos, akik hajnalban kell, hogy repülőre üljenek.