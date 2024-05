Ken és Barbie, a két szadista gyilkos

Hat hónappal később a szerelmespár a Niagara-vízesés közelében hivatalosan is összekötötte az életét. Barátaik előtt a páros teljesen normális házaspárnak tűnt, az asszony gyakran áradozott férjéről baráti összejöveteleken: "Paul és én boldogabbak vagyunk, mint valaha... ő olyan nagyszerű, olyan romantikus, de ez jellemző a kedvesemre".

Ettől kezdve durvult be igazán a páros, évekig tartó pusztító ámokfutásuk során több tinilányt kínoztak és erőszakoltak meg. A fiatalasszony sorra hozta férje számára a tinikorú áldozatokat - a 15 éves Jane Doe-t például akkor ismert meg, amikor az abban a kisállatboltban kapott munkát, ahol Homolka is dolgozott. A lány túlélte a megpróbáltatásokat, de felébredve nem emlékezett semmire. A módszer mindegyik áldozatuk esetében hasonló volt: valamilyen megoldással bedrogozták őket, akiket aztán Bernardo megerőszakolt. Néhány áldozatot egyébként maga Homolka is kezelésbe vett, és szexuálisan bántalmazott.

Utolsó előtti áldozatuk egy 14 éves lány volt, Leslie Mahaffy, aki egyik este már sötétedés után hazafelé tartott, amikor Bernardo kiszúrta őt magának. Kocsijával Mahaffy elé kanyarodott, cigarettát kért tőle, majd berántotta magához, és elrabolta. Otthon napokon át többször megerőszakolták és megkínozták, amit filmre is vettek. Azt nem tudni, hogy szándékosan-e, de az asszony halálosnak bizonyuló adag nyugtatót adott be a kislánynak, akinek a holttestét feldarabolták, majd cementtel burkolták be és a helyi tóba dobták. Egyik testrészét végül a partra sodorta a víz, őt így tudták utóbb beazonosítani. A negyedik áldozat a 15 éves Kristen French volt, holttestére 1992 áprilisában találtak rá egy út menti árokban, meztelenül és levágott hajjal.