Koldusként keres többezer dollárt egy profi színész

Az elmúlt 12 évben Lu Jingang hivatásos kínai színész azzal kereste a kenyerét (méghozzá nagyon sikeresen), hogy minden nap egy szegény koldus bőrébe bújt a Henan tartományban található, a turisták körében is népszerű festői szépségű Qinming Shanghe Garden-ben, pénzért és ennivalóért könyörögve a jószívű (és naív) emberektől.

A hivatásos színész abból él, hogy koldust játszik alamizsnáért

Fotó: Odditycentral.com

Jingang annyira meggyőző alakítást nyújtott, hogy amikor az ember "munka közben" látta, semmi kétsége sem lehetett afelől, hogy ő valóban egy koldus. Ócska ruhába bújva, összekoszolt arcával, szomorú kölyökkutyaszemével rengeteg járókelő sajnálatát nyerte el, akiket így könnyedén rá tudott venni arra, hogy egészen mélyen a zsebükbe nyúljanak. A tehetséges színész ezzel az alakításával havi 70.000 jüant (3,5 millió forintot) keresett.

Lu Jingangot az ázsiai ország egyik legjobban kereső embere, egyesek pedig odáig merészkedtek, hogy Kína leggazdagabb koldusának nevezték, ami igazából egy ferdítés, hiszen ő egy hivatásos színész, aki profitszerzés céljából játssza el a koldus szerepét. Lu Jingang azért választotta ezt a rendhagyó karriert, mert szenvedélyesen szeret fellépni. A koldulás, mint kiderült, lehetőséget adott neki arra, hogy ezt művelhesse, és még a stresszes meghallgatásokra sem kellett eljárnia. Arról nem is beszélve, hogy az így keresett pénz adómentes jövedelem!

A családja kezdetben nem támogatta a munkáját, de miután látták, hogy mennyire sikeres benne, és milyen sok pénzt keres vele, hamarosan áldásukat adták karrierjére.

Ahogy telt az idő, és Lu Jingang egyre élethűbben adta elő magát, internetes személyiséggé is vált, hiszen alakja eléggé feltűnő volt a festői helyszínen sétálók közül. Ezzel pedig még több adakozót, és rajongókat is szerzett magának. Ahogy népszerűsége nőtt, úgy lett egyre több irigye is, főleg a valódi koldusok körében. Egyébként a színész többször is tanácsolta "sorstársainak", hogy ne jöjjenek a Qinming Shanghe Garden-be koldulni, mert nehezen tudnának versenyezni az ő jól begyakorolt műsorával.

Forrás: Oddity Central