Közel másfél millió forintot is spórolhatunk az esküvőn ezzel a trükkel

Amikor Rachael Fletcher-Beaumont tavaly férjhez ment, eltökélte, hogy úgy lesz felejtethetlen a nagy napja, hogy ezzel nem adósítja el magát és a családját sem.

"Manapság az a szerintem tévesen elfogadott nézőpont uralkodik a társadalomban, hogy az esküvő szolgáltatásaiért mindenképpen csillagászati összeget kell kifizetni. Szemernyi kétségem sincs afelől, hogy megérte csütörtökön összeházasodni" - nyilatkozta a 34 éves bradfordi lány.

Rachael és férje, Luke a legtöbb pénzt azzal spórolta meg, hogy csütörtökön esküdtek, ami 3.000 fonttal csökkentette az esküvői csomagjuk költségét egy szombati esküvőhöz képest.

Ez a jelentős megtakarítás pedig lehetővé tette a szerelmespár számára, hogy a megspórolt összeget az esküvő más aspektusaira költhessék el.

A kép csak illusztráció

Fotó: unsplash

Rachael és Luke napválasztása tükrözi a házasodni vágyó párok körében egyre inkább terjedő és népszerű változást az esküvő megszervezése vonatkozásában.

A Bank of England kutatása szerint egyre többen választják az olcsóbb, hétköznapi időpontot a házasságkötéshez.

Sőt, még az esküvőszervező alkalmazások is erről a tendenciáról számolnak be. Egy felmérés még arra is rájött, hogy idén szeptember 23-a hétfő lesz a legnépszerűbb, vagyis inkább legolcsóbb esküvői időpont. Azt is kimutatták, hogy az elmúlt két év során a hétköznapi napok közül a keddi esküvői időpont nőtt a legnagyobb mértékben, méghozzá 42 százalékkal. A Bridebook, amely állítása szerint az Egyesült Királyságban az esküvők 70 százalékának megtervezésében segít, azt találta, hogy 2023-ban először fordult elő, hogy az esküvők kevesebb mint felét tartották szombaton. Azt is megállapította, hogy a kedden vagy szerdán házasodó párok az átlagosnál több mint ötödével kevesebbet költenek az esküvőjükre.

Holly Poulter esküvőszervező szerint az esküvői dátum változásában a fordulópontot a világjárvány jelentette, mivel az akkori általános káosz és kiszámíthatatlanság miatt a párok inkább egy hétköznapi napra módosították a házasságkötésüket, és a trend azóta is megmaradt, hiszen a párok ma már nyitottabbakká váltak.