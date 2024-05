Lányuk mogyoróallergiája miatt szállítottak le egy családot egy repülőről

Angliából indult törökországi nyaralásra egy brit család, ám csak késéssel és jelentős többletköltséggel jutottak el céljukhoz, mivel a család 12 éves kislánya súlyos mogyoróallergiától szenved, ezért a fedélzetre lépésük után az apja megkérte a Sun Express által üzemeltetett járat kapitányát, hogy tájékoztatassa az utasokat erről, egyúttal szólítsa fel őket arra, hogy repülés közben ne fogyasszanak a gyerek számára veszélyes allergéneket. A kapitány erre nem volt hajlandó.

Fotó: Flickr

Ekkor az apa közvetlenül fordult az utasokhoz, arra kérve őket, hogy ne egyenek a lánya számára veszélyes élelmiszereket az út során.

A kapitány ekkor azt a döntést hozta, hogy a gyerek biztonsága érdekében jobb, ha a család nem száll fel a repülővel.

Amikor a légiutaskísérők megkérték az apát, hogy az utasok önkényes tájékoztatása helyett családjával hagyja el a fedélzetet, a férfi agresszívan lépett fel velük szemben, sőt, megpróbált bejutni a pilótafülkébe. A dühös férfi végül elhagyta a fedélzetet hozzátartozóival együtt.

A Fox Business részletesen bemutatja a furcsa incidens részleteit. A légitársaság korábban a Foxnak nyilatkozott az esetről, közleményükben azt írták, hogy nem tesznek eleget az ilyen jellegű bejelentési kéréseknek, mint amiket az édesapa megfogalmazott. Ennek oka – mint fogalmaztak –, hogy

mint a legtöbb légitársaság, úgy a Sun Express sem tudja garantálni a járatain az allergénmentes környezetet, és nem akadályozhatják meg azt sem, hogy utasaik mogyorót és dióféléket tartalmazó élelmiszereket vigyenek magukkal a fedélzetre.

A légitársaság megerősítette: a kapitány "biztonsági megfontolások" alapján döntött úgy, hogy jobb, ha a család nem utazik velük. Ebben a döntésben szerepet játszott az is, hogy nem tudták volna garantálni az allergénmentességet a fedélzeten, de az is sokat számított, hogy a férfi magából kikelve viselkedett, ami potenciális fenyegetést jelentett a többi utasra is.

Fotó: Xing/Kiefer/ / Wikipedia

A családfő a The Telegraph-nak adott nyilatkozatában tagadta, hogy agresszívan viselkedett volna. Elmondása szerint családjának

összesen mintegy 2 millió forintnak megfelelő összeget kellett költenie arra, hogy az utolsó pillanatban ülőhelyeket foglaljanak egy másik, utazási céljuknak megfelelő járatra.

A Sun Express-nél ugyanakkor úgy látják, utasuk hibázott, mivel a kislányt érintő egészségügyi problémáról legkésőbb 48 órával indulásuk előtt értesítést kellett volna küldenie feléjük. Ez azonban nem történt meg.

Az apa viszont azt állítja, hogy amikor lefoglalta jegyeiket a járatra, az online felület nem kínált számára lehetőséget ennek a jelzésnek a megtételére. Ráadásul a check-in pultnál a földi személyzet egyik tagja kérte őt, hogy a fedélzetre lépés után tájékoztassa a stewardesseket az allergiáról.