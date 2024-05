Mutatjuk a világ leggazdagabb karaktereit, akiknek igazából egyetlen fillérjük sincs

Immár hagyomány, hogy az Egyesült Államokban lista készül arról, hogy kik a leggazdagabb kitalált figurák. Mert, hát kit ne érdekelne, hogy a gonosz Charles Montgomery Burnsnak mekkora a vagyona?! Mi most eláruljuk. Ahogy azt is, hogy kiket előz meg, illetve kik azok, akik nála is gazdagabbak.

A hősök, kedvenc karaktereink elképesztően gazdagok. Elég csak belegondolni abba, hogy Dagobert bácsinak annyi pénze van, hogy abba nem csak fejest tud ugrani, de még úszni is tud benne. Ahogy Bruce Wayne, vagyis Batman vagyona is legendás. Az ő mesés vagyonokról szóló cikkünket itt találják, de akad még bőven olyan kitalált karakter, aki nagyon-nagyon gazdag. Mutatjuk. Jay Gatsby - nettó vagyona 1 milliárd dollár Jay Gatsby

Fotó: WARNER BROS. / VILLAGE ROADSHOW / Collection ChristopheL via AFP/panoramic Az F. Scott Fitzgerald amerikai író regényéből készült Nagy Gatsby című film főhősét, Jay Gatsby-t Leonardo DiCaprio alakítja. A karakter egy rejtélyes újgazdag milliomos az 1920-as évekből, aki egy Long Island-i luxuskastélyban él, ahol gyakran ad extravagáns partikat, és aki állítólag az Egyesült Államokban a szesztilalom idején illegális szeszcsempészettel szerezte vagyonát. Gatsby számos értékes vagyontárgyat birtokol, többek között a West Eggben lévő, 39,5 millió dollárt érő 12 hálószobás villáját, egy egyedi Rolls-Royce-t és két motorcsónakot. A történet szerint a férfi mindenáron meg akarta hódítani szerelmét, a gazdag és elkényeztetett Daisyt. Mire Gatsby gyanús üzleti manővereken keresztül végre gazdag lett, Daisy már Tom Buchanan, egy gazdag és befolyásos férfi felesége volt. A Daisyért való küzdelem a tragikusan végződő regény központi konfliktusa. Chuck Bass - nettó vagyona 1,1 milliárd dollár Chuck Bass (Ed Westwick)

Fotó: © 2009 by CW Television Network CW Television A Pletykafészek című amerikai ifjúsági drámasorozat Charles Bartholomew Bass szerepét Ed Westwick kapta meg. A férfi foglalkozása szerint ingatlanörökös, aki az apja, Bart Bass halála után örökölte vagyonát, a több milliárd dolláros nemzetközi ingatlan- és építőipari vállalatot. A Pletykafészek rosszfiúja végül a cégben szerzett részvényeit a New York-i Empire Hotel megvásárlására váltotta be, ami nyereséges befektetésnek bizonyult. A Buzzfile szerint a valós szálloda 586.000 dolláros becsült éves bevétellel büszkélkedhet. A Geek VIP 1,1 milliárd dollárra becsüli a hírhedt Upper East Sider nettó vagyonát. Lady Mary Crawley - nettó vagyona 1,1 milliárd dollár Lady Mary Crawley

Fotó: PA Wire/PA Images Ben Blackall/2021 Focus Features / PA Wire/PA Images Ben Blackall/2021 Focus Features Lady Mary Josephine Talbot, születési vezetékneve: Crawley, a Downtown Abbey kitalált karaktere, aki Robert Grantham grófjának és Cora Crawley grófnőnek, Grantham grófnőjének legidősebb lánya. Matthew Crawley felesége volt, akitől 1921-ben egy fia is született, George Crawley. Nem sokkal fiuk születése után Matthew autóbalesetben életét vesztette. Matthew halála után hatalmas vagyon maradt utána, amelyet a Forbes 1,1 milliárd dollárra becsül. Mary 1925-ben hozzáment Henry Talbothoz, és 1926-ban született egy lánya, Caroline Talbot.

Mr. Monopoly - nettó vagyona 1,2 milliárd dollár Mr. Monopoly

Fotó: MARTIN SCHUTT / dpa Picture-Alliance via AFP/Lifestyle and Leisure A világ leginkább Mr. Monopoly-ként ismeri a kedves és mindig mosolygós ősz bajszú gazdag öreg bácsit, aki a Monopoly társasjátékok dobozain játékra invitál. A karakternek viszont van egy másik, kevésbé jól csengő neve is, Rich Uncle Milburn Penny Bags, ami magyarul valahogy úgy hangzik, hogy gazdag pennyzsákos Milburn bácsi. Máig nem derült ki, hogy vajon kiről mintázhatták ez a figurát, az is lehet, hogy valójában senkiről, csupán az 1930-as évek amerikai elitjére és annak öltözködési szokására utal - vagy ezeket figurázza ki. Van egy szűk réteg azonban, ami tudni véli, hogy Mr. Monopoly valójában az amerikai progresszív korszak egyik legismertebb üzletemberét, J.P. Morgan-t mintázza, aki idősebb korára pontosan úgy nézett ki és öltözködött, mint a társaskabala. A névtelen karakter először a Parker Brothers 1940-ben megjelent Dig című játékában jelent meg. 1946-ig nem kapott nevet, amikor a Parker Brothers elkészítette a Rich Uncle nevű játékot, ahol a képmása megjelent a doboz fedelén, a használati utasításon és a pénznemeken. 1985 és 2008 között a karakter a Monopoly szó második "O"-jában jelent meg a játék logójának részeként. Újabban a "Monopoly" szó felett, 3D-s stílusban megrajzolva, jobb kezét kinyújtva ábrázolják. Azonban már nem jelenik meg egységesen minden Monopoly játék dobozán. A fiktív bankár, akit mindannyian ismerünk és szeretünk, 1935 óta van az ingatlanipar csúcsán. Mivel képes volt monopolizálni a Hasbro társasjátékot, nem csoda, hogy sikerült ultragazdaggá válnia.

Lara Croft - nettó vagyona 1,3 milliárd dollár Lara Croft

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / Collection ChristopheL via AFP Az Angelina Jolie által megformált Lady Lara Croft Abbington grófnője, és a három különálló kastélyt magában foglaló Croft-birtokok tulajdonosa, foglalkozását tekintve pedig régész. Croft a szüleitől örökölte a vagyont, miután meghaltak. Szakmájában - amelyet édesapja nyomdokaiba lépve választott - sokan megkérdőjelezik a módszereit. Még azzal is vádolták, hogy kincseket lop az általa felfedezett helyszínekről, így kapta a "Tomb Raider" becenevet. A névadó videojátékok és filmek sztárja a Forbes szerint 1,3 milliárd dollárt ér. Lara Croft vagyonát világutazásra és kalandkeresésre költi.