Mutatjuk, milyen luxusjachtokon utaznak a világ leggazdagabb emberei

Egy szuperjacht tulajdonosának lenni a kiváltság mellett az életben elért sikerek, a gazdagság ünneplése is. Ezt Giovanna Vitelli, a világ legnagyobb szuperjacht-gyártójának, az Azimut Benetti Groupnak az alelnöke nyilatkozta a Business Insider-nek. Sok tech-milliárdosnak van jachtja, a leggazdagabbak, mint Bezos, Zuckerberg és az Oracle társalapítója, Larry Ellison olyan monstrumokat birtokolnak, amik már inkább úszó palotáknak nevezhetőek, ahol olyan luxus kényelmi szolgáltatások is bőven elférnek, mint az edzőtermek, gyógyfürdők, medencék, éjszakai klubok és mozik. Ezek a megayachtok - amelyek mindegyike 70 méternél is hosszabb, többnyire egyedi építésűek, és gyakran kilenc számjegyű összegbe kerülnek - különleges bepillantást nyújtanak abba, hogyan él a 0.00001 százalék, vagyis a világ leggazdagabb embereinek nagyon szűk köre. Ha csak egyetlen hétre bérelni szeretnénk egy ilyet, akkor is minimum egy millió dollárt kell érte fizetni.

Mutatjuk a leggazdagabbak szuperjachtjait!

Jeff Bezos: Koru és Abeona

Koru és Abeona

Fotó: Getty Images/GC Images/Robino Salvatore

Az Amazon alapítójának, Jeff Bezos-nak az 500 millió dolláros megayachtja, a 127 méteres Koru tavaly nagy feltűnést keltett, amikor először szállt vízre, méghozzá a Földközi-tengeren, amint a 75 méteres segédhajóját, az Abeona-t vontatta. A vitorlás jachtot hatalmas méretének és egyedi kialakításának köszönhetően nehéz más vízi járművel összetéveszteni. Bezos és menyasszonya, Lauren Sanchez ennek a fedélzetén tartotta az eljegyzési buliját, amelyen olyan A-listás sztárok voltak ott, mint Bill Gates, vagy Leonardo DiCaprio. Alig egy héttel később a horvátországi Dubrovnik utcáin látták őket Orlando Bloom, Katy Perry és Usher társaságában. A Koru egyébként már a befejezése előtt címlapokra került. A vitorlás ugyanis felbőszítette a hollandokat, akik azzal fenyegőztek, hogy tojásokkal dobálják meg, mert Rotterdamban egy történelmi hidat kellett volna szétszedni azért, hogy az Oceanco hajó eredeti állapotában áthaladhasson rajta. A hajógyár végül alternatív terveket készített, így elmaradt a támadás.