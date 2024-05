Mutatjuk minden idők legviccesebb ingatlanhirdetését

Az ingatlankeresés sok időt és energiát igényelhet, és jelentős maceréval jár. Miközben egymás után bújjuk a különféle hirdetéseket, nagyon is elképzelhető, hogy egy vagy akár több előzetesen kigondolt elvárásunkról is le kell majd mondanunk. Szülőként fontos szempont lehet, hogy legyen a lakás közelében óvoda, iskola, játszótér, bolt, és esetleg étterem, kávézó is. Sőt, az sem ártana, ha nem kellene sokat gyalogolni a legközelebbi busz/villamos/trolimegállóig, és persze az ár is legyen kedvező.

A kép csak illusztráció

Fotó: unsplash

Nos, akad egy ingatlan, ami az utóbbi kettőnek tökéletesen megfelel - talán túlzottan is! A Reddit-re nemrég került fel egy olyan négyágyas kelet-londoni sorházi lakás hirdetése, ami szerint a ház 450.000 fontba kerül, és közel van az egyik tömegközlekedési eszközhöz. Ha azonban jobban megnézzük a házat, azonnal kiderül, hogy van olyan eset is, amikor már túlságosan is közel van szeretett otthonunkhoz a tömegközlekedés. Ennél a konkrét sorházi lakásnál a fészernél fut a vasúti sín! Így van, a londoni metró szó szerint a hátsó kert égtájához tartozik, a Wanstead Park állomás pedig csak egy kőhajításnyira van.

Az ember általában a legszebb oldalát kívánja bemutatni az eladó ingatlanjának, így mielőtt fényképet készít - vagy készíttet - róla, kitakarítja a kínos részeket, rendberakja azt. Azonban - úgy tűnik - vannak olyan emberek, akik mintha úgy akarnák eladni az ingatlant, hogy azt ne is vegyék meg, annyira rendetlenek vagy szokatlanok a lakások vagy házak a képeken. Ezekből a furcsa fotókból válogatott össze néhányat az Origo újságírója.

Ha már bizarr ingatlanokról van szó, van egy ház az eladó ingatlanok piacán, ami akár CIA főhadiszállás is lehetett valamikor, annyi benne a konnektor - olyan helyeken, ahol aztán abszolúte semmi keresnivalója nem lenne. Az 1,3 millió fontért kínált ház kívülről csupán egy átlagos otthonnak tűnik, belépve viszont hatalmas meglepetés fogadja az érdeklődőket. A szobákban ugyanis olyan tárgyakra bukkanhatunk, amik miatt erős lehet a gyanú, hogy valamelyik előző tulajdonos esetleg titkos tevékenységekre használhatta azokat. A hírhedté vált ház már az X-re is felkerült a szokatlan belsőépítészeti megoldása miatt: Toby Davies érdeklődőként ugyanis megnézte az ingatlant, majd az erről készített fotókkal illusztrált posztjában egyebek mellett ezt is írta: "Azon gondolkodom, hogy esetleg megveszem ezt a házat, de nem tudom, hogy elég konnektor van-e benne."