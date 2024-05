Mutatjuk mennyit érnek a hősök luxusautói

DeLorean DMC-12 – Vissza a jövőbe

A Vissza a jövőbe egy 1985-ben bemutatott sci-fi filmvígjáték Michael J.Fox-szal a főszerepben, és utóbb több része is készült. A filmből ismert DeLorean DMC-12 képes akár 96 kilóméter/órás sebességre is gyorsulni. Egy ilyen autót rozsdamentes acélból készült külsővel 50.000 fontért lehet megvásárolni.

A Scooby-Doo Dodge A100-asa

Dodge A100 aka. Mystery Machine – Scooby-Doo

Az is lehet, hogy a mesebeli autó nem is Dodge A100-as, hanem talán inkább egy G-sorozatú Chevrolet furgon, a rajongók nem igazán tudnak megegyezésre jutni ebben a kérdésben. Akárhogy is, egy használható példányért legalább 15.000 fontot kell fizetni, és ez még nem tartalmazza a külföldre való költöztetés és a pompás, virágos, egyedi festés költségeit.

A Simpsons család Plymouth Valiant-ja

Plymouth Valiant – A Simpsons család

A mese springfieldi karakterei egy 1986-os Plymouth "Junkerolla"-ként azonosították az autót, de a lelkes rajongók úgy vélik, hogy a formaterv valójában egy valós, a 70-es évek eleji Plymouth Valiant-on alapul. Ennek ára 20.000 font körül kezdődik, de az igazi mesebeli élményért még az átfestésre is költeni kell majd.

A Halálos iramban filmek Toyota Supra-ja

Toyota Supra – Halálos iramban

A Toyota Supra-ja a Halálos iramban című filmekbeli főszerepének köszönhetően mára az egyik legértékesebb 90-es évekbeli autóvá vált. A legjobb és legkapósabb változatok, a kézi sebességváltóval ellátott ikerturbós autók 71.000 fontba kerülnek, de ebben még nincs benne egyetlen filmbeli extra sem.

A Knight Rider KITT-je

K.I.T.T. – Knight Rider

A David Hasselhoff főszereplésével forgatott magánnyomozós sorozatban KITT a detektív beszélő és egyéb döbbenetes speciális effektekre is képes autója. Együtt minden bűnügyet képesek kibogozni, és a bűnözőket is el tudják fogni. KITT egy mesterséges intelligencia által továbbfejlesztett Pontiac Firebird Trans Am, amely számos funkcióval rendelkezik, többek között rendkívül tartós burkolattal és vázzal. A legmeggyőzőbb replikák legalább 40.000 fontba kerülnek, de a költségvetésbe bele kell kalkulálni a régi V8-as motorral hajtott amerikai autó üzemeltetési költségeit is.