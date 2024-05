Nem fogja elhinni, hogyan fogták el az egész világon rettegett maffiavezért

A hatósági közlések alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a bűnöző azért lopta el a Pokémon-kártyákat, mert tisztában volt azok gyűjtői értékével. Abban persze nincs újdonság, hogy az egyes nagy popkulturális brandekhez kapcsolódó tárgyak, vagy épp gyűjthető kártyasorozatok ritka példányai jelentős értéket képviselnek. Ahogy az Origo megírta, 2022-ben az Egyesült Államokban átszámítva mintegy 80 millió forint értékben loptak el Pokémon-kártyákat, és ez még nem is számít igazán nagy összegnek. Ugyanis történt már olyan, hogy egy különleges, nagyon exkluzív kiadású kártyáért több milliárd forintnak megfelelő összeget fizettek.

Az ügyben az jelent újdonságot, hogy a Pokémon-kártyák már a jakuza érdeklődését is felkeltik, amit sokan meglepődve fogadtak a róluk kialakított kép miatt. A Japan Today szemléz is néhány hozzászólást egyes közösségi oldalakról, melyek egy része meghökkenésről árulkodik. A hozzászólók jelentékeny hányada ugyanakkor bár el nem fogadja a bűncselekményt, de megérti azt, hogy a japán profi gengszterek gyűjthető kártyákra is kivetik hálójukat.

Egy jakuzatag tetovált háta: a bűnszervezet tagjait általában komoly bűncselekményekkel kapcsolják össze

Fotó: Shutterstock

A lap ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a Pokémon-kártyák ellopása önmagában újdonságnak tűnhet, de a japán jakuza már egészen képtelen dolgokkal keresett pénzt, például a kedvelt luxusélelmiszernek számító tengeri uborkák ellopásából. A Pokémon-kártyáknak pedig óriási a piaca, emellett nagyon nehéz követni a sokak számára értékes, kisméretű kártyák útját, így ideális árut jelentenek a bűnözők számára.

Bár valószínűleg a jövőben sem a gyűjthető kártyák eltulajdonítása majd eladása jelenti majd a jakuza fő bevételi forrását, a fenti, múltbéli esetek miatt nem érdemes abban bízni, hogy a szindikátusok tagjai túl büszkék lennének ahhoz, hogy Pokémon-kártyákat lopjanak. Így azoknak, akik tulajdonában értékes példányok vannak azokból, érdemes lehet a kártyák külön védelmére is gondolniuk – jegyzi meg a lap.