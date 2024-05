Elképesztően látványos videó érkezett az éjszakára kivilágított Sió-zsilipről

Április végén átadták a megújult Sió-zsilipet Siófok belvárosában.

A Balaton partjának egyik legérdekesebb műtárgyát, a Sió-csatornával összekapcsoló zsilipet úgy alakították ki, hogy az nem csak műszaki, hanem városépítészeti funkciót is betölt.

Ahogy az Origo is beszámolt róla korábban, a „Balaton dugójának” is nevezett, modernizált műtárgy, a parti sétány folytatásaként a nagyközönség számára is látogatható. A fejlesztések révén kedvelt közösségi találkozóhellyé válhat a zsilip parkosított környezete és a víz fölé benyúló pihenőhely. Speciális helyzet, hogy egy zsilip a város közepén van, ezért volt merész húzás a tervezők részéről, hogy 70 év után, nemcsak műszakilag korszerűsítették a vízügyi műtárgyat - hogy biztonságban legyenek a környéken élők és az ő otthonaik - hanem az érdeklődők számára is vonzó látványossággá tették azt.

A fejlesztés jelentős előrelépést jelent a Balaton vízgazdálkodásában: a zsilip levezetőrendszerének vízeresztő-képessége a STRABAG Építőipari Zrt. és a Colas Alterra Zrt. által alkotott SC Siófok Konzorcium kivitelezésében, megduplázódott.

Az elmúlt évtizedekben az aszályok miatt 20 centiméterrel megemelték a tó szabályozási vízszintjét, ami a csapadékosabb időszakokban megnövelte az árvízveszély kockázatát. Emiatt szükségessé vált a több mint hetven éve épített Sió-zsilip vízáteresztő kapacitásának növelése.

Kedvelt közösségi találkozóhellyé válhat a zsilip parkosított környezete és a víz fölé benyúló pihenőhely

Fotó: TÉRHÁLÓZAT - epiteszforum.hu

A vízszint szabályozása tette lehetővé, hogy a Bahart által vásárolt új hajók már át tudtak itt hajózni.

A fejlesztéssel megoldhatóvá vált a víz visszatartása és a táj szolgálatába állítása. A vízgazdálkodás fenntarthatóságát csak a vízgyűjtő terület egészének egységes kezelésével lehet biztosítani. A zsilip kulcs műtárgya lehet a Sió rehabilitációjának, nem csak Siófoktól kezdve egészen Balatonkilitiig. Ez a műtárgy a kulcsa a szélsőségek elleni védekezésnek: vízhiány esetén a vizek visszatartásának, felesleg esetén a gyors elvezetésnek.

A beruházás 18, 9 milliárdos költségét a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból és 3,4 milliárd forintnyi magyar forrásból finanszírozták.

A Magyar Építők hívta fel a figyelmet arra, hogy napokban a Colas-csoport közzétett Facebook-oldalán különleges videót, melyen éjjel, drónfelvételről, kivilágítva mutatják be részletesen az építményt. Érdemes megtekinteni, hogyan fest a víz fölé is benyúló pihenőhely.