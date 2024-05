Ezért lesz idén méregdrága a kedvelt trópusi gyümölcs

Az idei rizstermés mellett a licsiültetvényeket sem kímélte az extrém időjárás. A puha, állagával zselére emlékeztető licsi nagyon népszerű trópusi gyümölcs, az ázsiai országban pedig óriási a gazdasági jelentősége.

Kína évente mintegy 4 milliárd dollár értékben termeszt licsit, aminek jelentős részét az élelmiszergyártás veszi fel, ám idén a szokott termésmennyiség felével kell beérniük a gazdálkodóknak

A licsit több mint ezer éve termesztik Dél-Kínában, ahol rengetegen a rajongásig kedvelik a gyümölcsöt

Túl meleg volt túl sok esővel idén a licsinek

Kína nem csak a legnagyobb termesztője (a világ teljes licsitermesztésének kb. 80 százalékát adja), hanem egyben a legnagyobb fogyasztója is ennek a gyümölcsnek.

A növény fő termőterülete Kuangtung tartomány déli térsége, ahol a tél idén szokatlanul meleg volt, a tavasz pedig a licsi számára ideálisnál jóval csapadékosabb. Az eső áztatta földekről a termés felét nem tudják idén betakarítani a gazdálkodók. Tavaly 3,1 millió tonnát szüreteltek a farmerek, idén viszont a várakozások szerint a begyűjtött mennyiség nem haladja meg az 1,65 millió tonnát.

A Dél-Kínai Agrártudományi Egyetem egyik professzora három évtizede foglalkozik a gyümölcs tanulmányozásával. A hírügynökségnek nyilatkozva elmondta:

a kínai fogyasztók körében annyira népszerű a licsi, hogy szinte tapintható várakozás előzi meg az évenkénti szüretet.

Megosztotta azt is, hogy baráti körében van olyan, aki minden évben akár 50 kg-ot elfogyaszt ebből a kellemes ízű, lédús gyümölcsből.

Már a közösségi média is felkapta a licsit

Azonban könnyen lehet, hogy idén minden licsirajongónak be kell érnie némileg kevesebbel, nem pusztán Kínában, hanem a világ más részein is, hiszen a gyümölcsből az idei szezonban kevesebb jut exportra. A korábbi, intenzív esőzések után most áradásokra kell felkészülni a termőterületeknél – adták ki a meterológiai és vízügyi szolgálatok munkatársai a figyelmeztetést május közepére.

Az áldatlan állapotok miatt a licsi ára Kínában már emelkedésnek indult, az online közösségi felületeken egyre több olyan bejegyzés jelenik meg, melynek szerzője már nem a csökkenő mennyiség, hanem emiatt aggódik.