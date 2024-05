Minden ügyfelet érint az MVM bejelentése

Mostantól az MVM Next minden lakossági ügyfele az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat online ügyfélszolgálati oldalon, illetve az MVM Next elnevezésű applikációban intézheti gáz- és áramügyeit. Így még egyszerűbb és gördülékenyebb az online ügyintézés.

A változással összefüggésben a korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ-ügyfeleket kiszolgáló, kizárólag áramügyintézésre alkalmas online felület és az MVM Next EnergiApp hamarosan megszűnik

– hívja fel a figyelmet a fontos változásra a vállalat.

Az MVM Next online ügyintézői felületének nyitóképernyője: ezen a felületen intézhetik a jövőben energiaügyeiket a lakossági ügyfelek

Fotó: MVM Next online ügyintézői felület / honlap

Azokat az ügyfeleket, akik földgázügyeiket már eddig is online, illetve okostelefonon intézték, a már jól ismert és könnyen használható felület fogadja áramügyintézésre is.

Nekik külön regisztrálniuk nem kell, a szokásos belépést követően, amennyiben áram- és földgáz-szerződéseikben megadott adataik megegyeznek, automatikusan hozzáférhetnek áramos felhasználóhelyeikhez is

– emeli ki tájékoztatójában az MVM Next.

A korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfelek azonban, akik mostanáig csak az áramügyintézéshez rendelkeztek online regisztrációval, hamarosan már csak az MVM Next gáz-és áramügyintézésre is alkalmas, kibővült online ügyfélszolgálatán, illetve az MVM Next applikációban tudják számláikat online elérni és kifizetni.

A társaság ezért felhívja érintett ügyfelei figyelmét, hogy amennyiben továbbra is digitálisan szeretnék intézni energiaügyeiket, regisztráljanak mielőbb a megújult ügyfélszolgálatra.

Az új funkciók miatt azoknak is érdemes regisztrálniuk, akik eddig nem online fizették a számláikat.

Mostantól például nem csak szerződött ügyfélként, azaz a lakás tulajdonosaként, de akár megbízott fizetőként is elérhető a számlák megtekintése és azok befizetése, így a felhasználók bérlőként, vagy családtagjuk helyett is intézhetik az energiaügyeket. A rövid regisztrációhoz mindössze utolsó villanyszámlájukra lesz szükség.

Az MVM Csoport elkötelezett abban, hogy hagyományos közműszolgáltatói szerepkörén túl igazi partnerként támogassa a magyar háztartásokat és vállalatokat. Ezért ügyfélkapcsolati csatornái folyamatos fejlesztésével segíti ügyfeleit a gázzal és árammal kapcsolatos ügyeik gyors és hatékony intézésében, élményszerűbbé téve számukra az ügyintézést – jelzi tájékoztatójában a vállalatcsoport.