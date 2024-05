A Koalíciók Napja 2024 rendezvényen a miniszter kijelentette: a MI egyre inkább az Egyesült Állomok és Kína közötti konfliktus központi eleme, az EU közben fokozatosan leszakad, a digitalizációban és a MI-fejlesztésekben Európa lemarad Kínától és az Egyesült Államoktól.

Rámutatott: a következő években a mesterséges intelligencia lehet a gazdaság egyik fő hajtóereje. Magyarország a nemzeti érdeket szem előtt tartó, nyitott és pragmatikus hozzáállást tanúsít a globális kihívásokkal kapcsolatban - mondta.

A tárcavezető szerint a magyar digitális infrastruktúra fejlettsége kedvező alapokat biztosít a digitális átalakuláshoz. A magyarországi digitalizációs előrehaladás számos kihívással néz szembe, a technológiai infrastruktúra, a digitális készségek területén, vagy a vállalkozások digitalizációjában.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A digitalizáció támogatja a munkatermelékenység konvergenciáját az unió átlaga felé - mondta a tárcavezető. A magyar vállalkozások szerint is jelentősen emelkedni fog az MI fontossága. Elmondta: a Nemzetgazdasági Minisztérium kialakítja a megfelelő szabályozási környezetet, a kormány együttműködik a legnagyobb távközlési szolgáltatókkal a digitalizáció fejlesztése érdekében. A modern ipari technológiák elterjedését a kormány az élelmiszeriparban is segíti, ahogy a járműipar, egyészségipar, alapanyagipar ágazatokban is. Nagy Márton a tervek között említette, a kormány 2030-ra szeretné megduplázni a hazai IKT-szektor hozzájárulását a GDP-hez, és elérni, hogy a vállalati beruházások 50 százalékát az ipar 4.0 megoldások tegyék ki.

Kitért arra, hogy a hazai techcégeknek kitörési pont lehet az űripari beszállítói láncba történő bekapcsolódás, a globális űripar értéke a becslések szerint 2035-re 630 milliárd dollárról 1800 milliárd dollárra emelkedhet, Európa szerte közel 230 ezer munkahelyet biztosít. Magyarország 2015 óta tagja az Európai Űrügynökségnek (ESA), az ország első űrstratégiáját 2021-ben fogadták el.

Elmondta, hogy hamarosan elkészül a világ első átfogó MI-szabályozása (AI Act), amely hozzájárul a fogyasztók fokozottabb védelméhez, és azonos feltételeket teremt. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a szabályozás bonyolult, és bürokratikus akadályt képezhet az innováció kiteljesedésében. A magyar uniós elnökség alatt pedig elkezdődik a felkészülés az AI Act végrehajtására - fűzte hozzá.

Szolnoki Szabolcs, az NGM technológiáért felelős helyettes államtitkára arról tájékoztatott, hogy a technológiai kulcsterületeken stratégiában rögzítik a kormányzat következő évekre szóló célkitűzéseit, és azt folyamatosan frissítik. A Drón stratégia elkészítése folyamatban van, emellett fontos a hazai űripari beszállítói hálózat versenyképességének növelése. A Neumann Technológia Platform szervezésében megvalósuló Koalíciók Napja rendezvény az innováció és a technológia terén kiemelkedő szerepet játszó négy iparági koalíció - az 5G, a Mesterséges Intelligencia, a Blockchain-, valamint a Drón Koalíció - éves találkozója.