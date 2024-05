A világ legjobb középületének választották a Néprajzi Múzeumot Szingapúrban

A Néprajzi Múzeum tervezésére 2016-ban hirdettek meghívásos nemzetközi tervpályázatot.

A világszínvonalú mezőnyből a nemzetközi zsűri egyhangú döntésével egy magyar terv, a Ferencz Marcel vezette NAPUR Architect pályaműve lett a győztes.

A 2022 májusában nyílt Néprajzi Múzeumban interaktív tárlatok mellett mintegy 4000 műtárgyat felvonultató, lenyűgöző Kerámiatér és a Liget Budapest Látogatóközpontja várja az érdeklődőket, Budapest aranykorát bemutató óriásmakettel. A mintegy 7 ezer négyzetméteres tetőkertje Budapest egyik kedvelt találkozóhelyévé vált - írták.

Hozzátették, hogy idén ősszel új attrakcióval gazdagodik az épület: a múzeum páratlan gyűjteményének minden korábbinál nagyobb hányada lesz megismerhető az intézmény épülő, új állandó kiállításán.

A szeptemberben megnyíló, több mint 3000 négyzetméteres kiállítótérben csaknem 3000 műtárggyal találkozhatnak majd a látogatók.

Az új, magyar és nemzetközi vonatkozású etnográfiai anyagot bemutató gyűjteményi állandó kiállítás létrehozása érinti a múzeum közönségforgalmi tereit is, ezért a múzeum június végén bezár, hogy kora ősszel az új tárlattal és megújult terekkel várja a látogatókat.

Felidézték, hogy a Néprajzi Múzeum a szakma figyelmét a világ minden tájáról már a tervpályázatának eredményhirdetést követően magára irányította. A nemzetközi építész- és ingatlanszakma legnagyobb presztízsű megmérettetésén, a londoni International Property Awardson 2018-ban már a tervei alapján a világ legjobb középületének választották, és egyben a Best Architecture fődíjjal is kitüntették. 2022-ben elnyerte a rangos svájci Built Design Awards kulturális kategóriájának fődíját, a kínai Idea-Tops Awards első helyezését kulturális kategóriában, míg a London International Creative Competition is a kategóriaelsőnek választotta, német German Design Awards pedig "Excellent Architecture" elismeréssel jutalmazta. A 2022-es év legjobb projektjei közé választotta a tekintélyes holland Archello Awards és az olasz Inside Quality Design Awards.