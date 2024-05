Elképesztő ajánlatot kapott a dinnyemellű bombázó a rajongójától - fotó

Kerolay Chaves Instagram posztjában mesélte el, hogy milyen döbbenetes ajánlatot kapott az egyik hódolójától, aki régóta OnlyFans-oldalának is előfizetője.

"Kaptam egy levelet az egyik legfontosabb előfizetőmtől, és amikor kinyitottam a borítékot, és megláttam a levélpapírt, azt hittem, hogy vicc, de igaz volt" - mesélte. Kerolay azt állította, hogy 79 000 fontot (átszámolva mintegy 36 milió forintot) ajánlott neki a férfi.

A férfi már régóta nagy hódolója, és rendszeresen kap tőle értékesebbnél értékesebb ékszereket, nyakláncot és virágcsokrokat. De még ezek a nem várt nagylelkű gesztusok sem készítették fel a lányt az ominózus ajánlatra.

Az illető ugyanis 79 000 fontot is hajlandó volt fizetni Kerolay-nak, ha a modell a rendelkezésére áll,

amikor kéri, beszélget vele, elkíséri kirándulni, és a vacsorapartnere lesz.

A modell még a felajánlott hatalmas pénzösszeg ellenére is úgy döntött, hogy nem fogadja el az ajánlatot, vagyis a válasza egy nem volt. Kerolay egyébként tavaly szeptemberben osztotta meg Instagram követőivel azt a szintén elképesztő történetet, hogy valaki egy óriásplakáton tett neki házassági ajánlatot.

A plakáton, amely a brazíliai Belo Horizonte egyik legforgalmasabb sugárútján volt elhelyezve, egyszerűen csak ez állt: "Gyere hozzám és hagyd el az OnlyFans-t".

Fotó: instagram/kerolaychavesreal / instagram/kerolaychavesreal

Kerolay azzal is feltűnést keltett, hogy azt állította, egy drón őt üldőzi, és még a fürdőszobájában is kukkolja. Erről bizonyítékként egy felvételt is megosztott, amin az látható, ahogy a zuhany alól kiszállva, törölközőbe burkolózva beszél a kamerába. Közben átkapcsol a telefonja hátsó kamerájára, és a fürdőszobán kívüli környezetet mutatja. Hirtelen az látható, amint egy drón repül ki egy fa mögül, és az égen lebegve egyenesen Kerolay brazíliai otthonát pásztázza. Majd másodpercekkel később ismét eltűnik a fa mögött.