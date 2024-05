Óriási bajban a kínai nagyvárosok

Nagyon úgy tűnik, hogy Kína megapoliszainak már nincs hova fejlődnie, látszólag saját sikerük áldozatai lettek, és most már a romlás jelei is megfigyelhetőek. Egy friss tanulmány szerint az ország lakosságának nagy része olyan nagyvárosokban él, amelyek évente több mint 3 millimétert süllyednek. Egyes területek pedig, mint például Peking, évente több mint 45 milimétert is.

A kutatók előrejelzése szerint 2120-ra Kína tengerparti területének mintegy negyede a tengerszint alá süllyedhet.

A kép csak illusztráció

Fotó: NurPhoto / NurPhoto via Getty Images/worker

Bár a süllyedésnek számos oka van, a kutatók a városok túlzottan gyors ütemű fejlődését jelölték meg, mint az egyik legfőbb bűnöst. De emellett kárt okozott még a városi lakosság eltartásához szükséges hatalmas mennyiségű talajvízkivétel, valamint az épületek és a városi infrastruktúra súlya is. Egy másik New York-i hasonló kutatás pedig megállapította, hogy a város felhőkarcolóinak alapanyagául szolgáló brutális súlyú beton, üveg és acél - ez becslések szerint 762 millió tonna - szintén hozzájárult a talajszint süllyedéséhez. Van azonban egy alapanyag, ami minden másnál nagyobb mértékű kárt okozott: ez nem más, mint a beton, amely a víz után a második leggyakrabban használt anyag a Földön.

A 21. század első 15 évében Kínában zajlott le a globális urbanizáció mintegy fele!

Lakóépületek, repülőterek, utak, vízellátás, hulladékkezelés, erőművek és sok más épült meg elképesztő sebességgel ebben az országban. Kína évente közel kétmilliárd négyzetméternyi alapterülettel bővíti városait - ami egy London méretű városi terület létrehozásának felel meg.

A kép csak illusztráció

Fotó: MU YU / Xinhua via AFP/cn

Az építkezések hatalmas mennyiségű betont, homokot, kavicsot, vizet és cementet igényelnek. A világ teljes, évi 4,1 milliárd tonnás cementtermelésének valamivel több mint fele (52 százalékot) ma is Kínához kötődik. A Kínában előállított cementből csak keveset exportálnak. A becslések szerint 2020-ban az ország 2,4 milliárd tonna cementet használt fel, ami 23-szorosa az USA-ban ugyanebben az évben felhasznált mennyiségnek.

Az utóbbi időben azonban lassulni látszik Kína betonboom-ja, ahogy a fogyasztás és a termelés szinje is csökkent, ahogy az ingatlanfejlesztésbe történő beruházások is visszaestek. Ettől függetlenül a kínai építőipar üteme továbbra is jelentős mértékben túlszárnyalja a világ bármely más országának ütemét.