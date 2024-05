Óriási botrány az Aldinál

A Lild és az Aldi eddig is ismert volt arról, hogy pénztárosaiktól nagyon gyors munkát várnak el, hogy ezzel is megőrizzék működésük költséghatékonyságát. Az Aldi korábban még azt is kijelentette, hogy dolgozóik jóval gyorsabbak a konkurens diszkontláncok pénztárosainál. Úgy tűnik azonban, a cégnek ez sem volt elég, és most az Aldi Süd hálózatban (ehhez a vállalathoz tartozik a magyarországi lánc is) megjelentek a duplakasszák.

Az alábbi felvételen egy duplakassza működés közben:

Ezeknek a kasszáknak a feltételezés szerint az az előnyük, hogy két kasszaszalaggal és két terminállal működnek a bankkártyás fizetés miatt. A gyakorlatban egy ilyen működésénél a pénztárosnak nem kell megvárnia, amíg a vásárló elpakol, hanem amíg a vevő az árucikkeit szedi össze, máris átfordulhat a másik soron várakozó vásárlóhoz.

A beszámolók megemlítik, hogy ezzel az Aldi két legyet ütne egy csapásra. Egyrészt a diszkontláncok modelljénél különösen fontos, hogy a folyamatok minél gyorsabban elvégezhetők legyenek, így lényegében a cégeknek folyamatosan törekedniük kell arra, hogy rövidebb legyen az azokra fordított idő. Másrészt a vásárlók elégedettségét is növelnék azzal, hogy csökkentik a pénztárnál való várakozási idejüket.

Azonban a Spiegelen nemrég megjelent riport szerint a hetekkel ezelőtt feltűnt duplakasszák finoman szólva sem arattak osztatlan sikert a dolgozó körében.

A cég munkatársai arról nyilatkoztak, hogy a duplakasszánál az eddigieknél is gyorsabban kell dolgozniuk. Nagyon gyorsan kell váltani egyik kasszaszalagról a másikra, és ez többeknél már most mozgásszervi panaszokat eredményezett.

A dolgozók azt is kifogásolták, hogy a két kasszázás olyan mértékű koncentrációt követel, aminek sokan nem képesek eleget tenni. Ezzel viszont a hibalehetőségek száma nő.

Ennél is nagyobb problémának ítélik meg, hogy úgy kell foglalkozniuk két vásárlóval, hogy az egyiknek szinte folyamatosan hátat fordítanak, ami akkor jelenthet gondot, ha fizetésre kerül sor.

Például ha egy vásárló bankja elutasítja a bankkártyás vásárlást mint műveletet, előfordulhat, hogy mire a hangjelzés erről megszólal, addigra a vásárló már elpakol és elhagyja a kasszát.

Ilyenkor a pénztárosok szinte szó szerint futhatnak a pénz után, noha papírforma szerint már a másik vásárlóval kellene foglalkozniuk.

Sok pénztáros jelzett problémákat az Aldinál egyes helyeken bevezetett új duplakasszák miatt (illusztráció)

Fotó: Ina Fassbender / AFP

Az Aldi egyelőre nem reagált a dolgozói állításokra. Azt közölte, hogy üzleti okokból és a versenytársakkal szembeni előny érdekében nem közöl részleteket a duplakasszák sorszáról és a projekt állapotáról. Egyes értesülések szerint ugyanakkor a vállalat figyelembe veszi a jelzéseket, és azon dolgozik, hogy kiküszöbölje a dolgozók jelezte problémákat.