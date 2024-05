Teljesen összeomlott az egészségügy az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyságban élő rákbetegek már hosszú ideje úgy érezhetik, hogy az egészségügyi rendszer fejetlensége miatt az orvosok cserben hagyták őket, és még azokat is a halál fenyegeti, akik amúgy ebből a betegségből normális esetben fel tudnának épülni, ha időben megkapnák a szükséges kezeléseket.

Pat Price onkológus professzor, a Radiotherapy UK nevű jótékonysági szervezet vezetője szerint az Egyesült Királyságban "válságban van" a rákbetegek ellátása. Tavaly decemberben csak a rákbetegek 65,9 százaléka esetében kezdték meg a kezeléseket, de akkor is csak a sürgős beutalót követő 62 napon belül. A cél a 85 százalék lenne, de ezt utoljára 2015-ben sikerüt csak teljesíteni.

Egy az essexi Stebbing-ben élő 55 éves asszonynak például 158 napot kellett várnia a kezelésére, nála a harmadik stádiumú bélrák már a kismedencei nyirokcsomókra is átterjedt. Az Országos Egészségügyi Szolgálat (NHS) egykori ápolónőjének

hiába dolgozott le már 35 évet, a háziorvosánál történt kivizsgálása után 80 napot kellett várnia arra, hogy a diagnózist egyáltalán megkapja.

A 81 éves Allan Dodds nyugdíjas orvosnak pedig közel ezer fontot kellett kifizetnie egy biopsziára (ami egy orvosi eljárás, melynek során vizsgálat céljából a testből sejteket vagy szöveteket távolítanak el. A szövetet gyakran mikroszkóp alatt vagy molekuláris biológiai technikákkal), mert úgy ítélte meg, hogy nem tudja kivárni ezt a gigászi hosszúságú várakozási időt az állami szférában.

A kép csak illusztráció

Fotó: unsplash

A férfinek egyébként nem volt halálos a rákja, úgynevezett bazálsejtes karcinóma volt az orrán, de rendkívül csúnya, fájdalmas és zavaró volt. A Nottingham-ben élő Dodds elmondta, hogy a magánklinikája irányította át őt az Országos Egészségügyi Szolgálathoz sugárterápiára, amelyet három héten belül el is kezdett. Az NHS egykori tanácsadójaként is dolgozó férfi azt is elmesélte, hogy kilenc hónapot kellett várnia az orrában lévő bőrrák gyanújának biopsziájára, ezért döntött úgy, hogy inkább fizet egy magánorvosnak.

Egy felmérés szerint az emberek 17 százaléka fizetett a magán egészségügyi ellátásért saját maga vagy eltartottja számára az elmúlt évben, és ennek következtében sokan eladósodtak.

"Amennyiben záros határidőn belül nem lesz változás a rákos betegek várólistájában, rengeteg élet veszhet oda szükségtelenül" - panaszolta Mairaid McMahon, a Macmillan Cancer Support menedzsere.