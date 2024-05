Nagy bejelentést tett az OTP Bank - ez minden ügyfelet váratlanul ért

Az OTP Bank május 8-tól biztonsági okokból automatikus napi limitösszeget vezetett be az átutalásokra

Innentől az átutalásoknál is ezt csinálhatják az egymilliós automatikus limittel az OTP-s ügyfelek, akik azt is megtehetik, hogy ideiglenes, a nap végéig felfüggesztik ezt az egymilliós limitet. Az új korlátozás a saját OTP-s bankszámlák közötti tranzakciókat nem érinti, vagyis aki a saját értékpapírszámlájára szeretne például egymillió forintnál nagyobb értékben állampapírokat vagy más értékpapírt vásárolni, az nem szembesül ezzel a korláttal. Az ügyfeleknek arra is lehetőségük van, hogy tartósan egymillió forintnál alacsonyabb összegű automatikus limitet állítsanak be a számlájukra, amit ugyanúgy bármikor módosíthatnak.

Az OTP ezzel az intézkedéssel elébe ment a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyik ajánlásának, amely az internetes csalásokkal szembeni intézkedéseket vár el a bankoktól.

Ebben egyebek mellett az is szerepel, hogy 2024 szeptember 1-től az internetbankban, a mobilbankban és a bankkártyáknál legyenek beállítva automatikus limitek. Sőt az újonnan aktivált készpénzt helyettesítő fizetési szolgáltatásoknál 24 órán át még szigorúbb korlátozásokat is be kell vezetniük a bankoknak. Ez praktikus lehet, ha például egy csaló ellopja a még nem aktivált bankkártyát, vagy belép egy ismeretlen eszközön az áldozat mobilbankjába. Ebben az esetben nem tud majd nagyobb összeget átutalni, hiába szerezte meg a hozzáférést a bankszámlához.

Az egymilliós limit elég a mindennapi utalásokhoz

A Bank360.hu érdeklődésére az OTP áprilisban azt válaszolta, hogy mérlegelték a lehetséges alapbeállításokat, ez alapján döntöttek az egymillió forintos limit mellett. Úgy látják, ez nem akadályozza a mindennapi életvitelhez kapcsolódó banki tranzakciókat, de alkalmas a nagyobb összegű adathalász vagy más csalások során a kár csökkentésére.

Viszonylag ritkán fordul elő ugyanis, hogy egy ügyfél ennél nagyobb összeget szeretne átutalni, egy-egy ügyfél több éves bankszámlahasználat során is legfeljebb 1-2 alkalommal hajt végre egymillió forintosnál nagyobb tranzakciót. Az ideiglenes, azaz éjfélig tartó limitfelfüggesztést pontosan az ilyen élethelyzetekre vezeti be az OTP, például ha valaki autót vásárol, és annak az árát szeretné átutalni, vagy egy drágább nyaralást kíván befizetni.