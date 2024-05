Egy férfi felnézett a padlásra, és egy több százmillió forintot érő kincset talált

Egy névtelenségbe burkolózó férfi ellátogatott apja angol vidéki házába, ahol a padláson talált egy 12 húros gitárt, ami már legalább 50 éve ott porosodhatott. A legnagyobb döbbenet akkor érte, amikor megtudta a régi és teljesen átlagosnak látszó hangszer becsült értékét.

A távolról sem hétköznapi gitáron a férfi észrevett egy egyedi jelzést, ami arra sarkallta, hogy alaposan utána érdeklődjön a hangszer előéletének, és felbecsültesse. A szakértők által végzett ellenőrzés során kiderült, hogy

a gitár több mint félmillió fontot is érhet, ha árverésre bocsátják - mivel egykor többek között John Lennon is játszott rajta.

A zenei legenda mellett még Beatle-társa, George Harrison is pengette ennek húrjait a Help! és a Rubber Soul című albumok felvételén. Lennon ezen a konkrét hangszeren játszotta el a ritmusgitár szólamot a Beatles közkedvelt Norwegian Wood című számában is.

A Beatles egyik fellépése közben

Fotó: Mirrorpix via Getty Images/Daily Mirror

Egy árverési szakértő úgy jellemezte a szerencsésen megtalált hangszert, mintha egy elveszett Rembrandt vagy Picasso festmény került volna elő. Döbbenetes módon az 50 év alatt a gitár kinézete egy cseppet sem változott, és nem is hangolódott el, ugyanúgy szólaltatja meg az összes hangot, mintha vadonatúj lenne.

Felébreszteni ezt az alvó szépséget szent megtiszteltetés

- fűzte hozzá meghatódva a szakértő, aki elárulta azt is, hogy minden gitárra rávésnek egy egyedi jelölést, ami az eredeti tulajdonosára utal, és ez olyan, mint az emberi ujjlenyomat. Innen lehetett ráismerni, hogy ez a hangszer először John Lennoné volt.

Mint kiderült, Lennon az 1960-as évek popsztárjának, Gordon Wallernek adta a gitárt, tőle került jelenlegi tulajdonosához.

A legendás gitár május 29-én és 30-án kerül árverésre a New York-i Hard Rock Cafe-ban, és akár 600 ezer fontál többet is fizethet érte egy lelkes Beatles- és hangszerrajongó.

Érdemes alaposan körülnézni a padlásunkon, mert rengeteg a műgyűjtők számára értékes tárgy porosodhat ott. A legtöbbet érő relikviák az alábbiak:

régi képregények: ezek akár több millió fontot is érhetnek

régi videójátékok: ezek 1 - 2 millió fontért is elkelhetnek

régi vinyl (lemez) albumok: ezek akár ezer fontot is érhetnek

magnóba való kazetták: akár 4 ezer fontot is fizethetnek értük

retró játékok: akár 20.000 fontot is kaphat ezekért az eladója

poszterek: ezek pedig akár pár ezer fontot is érhetnek egy - egy árverésen

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy egy-egy régiség csak annyit ér, amennyit a licitáló hajlandó érte fizetni, így egyesek természetesen keresettebbek, mint mások.

