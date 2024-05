Vegyél fel egy szexi fehérneműt, és megegyezhetünk - mondta a perverz uzsorás

A Nyugat-Midlandsben élő Sarah és férje Anthony 15 éves fizetési határidővel, 70 százalékos kamatra vettek fel 10.000 fontot, de amikor a Covid lecsapott rájuk, és egészségügyi problémáik támadtak, már nem tudták fizetni a törlesztőrészletet. Ekkor az uzsorás elkezdte a hitelt törlesztő férjet zsarolni, és a 14 éves lánya előtt tett szexuális jellegű ajánlatot a feleségének.

A Leedsben élő és gondozóként dolgozó 28 éves Paula azzal döbbentette meg az őt kérdező nyomozót, hogy

elmondta, hogy az uzsorás azt mondta neki, hogy ha prostituáltnak áll, és ő futtathatja, akkor minden adósságát jóváírja.

Az asszony egy munkahelyi barátján keresztül ismerkedett meg az uzsorással, akitől mindössze 100 fontot kért kölcsön, majd kiderült, hogy a tartozásának összege minden héten megduplázódott egy úgynevezett dupla buborék kamatozási módszer miatt.

A kép csak illusztráció

Fotó: Shutterstock/Ground Picture

Hamarosan pedig hetente háromszorosára nőtt a tartozása, így rövid időn belül már 3.000 fonttal tartozott. Az uzsorás még a munkahelyén is rendszeresen zaklatta, az asszony annyira félt, hogy még a Facebook-fiókját is zárolta, hátha oda is posztol valamit az uzsorás. Paula rémálma csak akkor ért véget, amikor kapcsolatba lépett vele az Illegális Pénzkölcsönzéssel foglalkozó Csoport, amely már nyomozott a férfi után.