Phoebe Kneller élete legszebb napjának nevezte, amikor kézhez kapta a 100.000 fontot érő Porsche Taycan slusszkulcsát, amit az Omaze Million Pound House Draw sorsolásán nyert. Igaz, egy ideig még biztosan csak tanulóvezetőként ülhet az autóba.

Lehet, hogy Phoebe egy ideig még nem használhatja, de a nap, amikor ezt megnyerte kétszeresen is emlékezetes marad a számára, hiszen ugyanekkor vették fel álmai állásába is. Nemrég mondott ugyanis fel recepciósi munkaköréből, mert egészségügyi asszisztensként szeretett volna elhelyezkedni, és ebben is sikerrel járt.

Barátja, a 25 éves Josh azt mondta, hogy örömmel vezeti továbbra is a tulajdonában lévő 11 éves Skoda Octaviát, de nagyon szeretne Phoebe mellett utazni ebben az új Porsche-ban. Ez a vágya azonban nem teljesülhet, barátnője ugyanis azt tervezi, hogy eladja az autóját, hogy az érte kapott pénzt beleforgathassa egy új ingatlan vásárlásába. A szerelmespár egyébként éppen Tenerifén nyaralt, amikor a két fantasztikus hírt a lány megkapta.

Phoebe azt is elárulta, hogy később majd szeretne egy használtautót is, és Jamaicára is nagyon szívesen elmenne a barátjával.

"Éppen költöztünk egyik szállásunkról a másikra (ugyanis a szobánkban csótányt találtunk), amikor felhívtak az Omaze-tól, hogy megnyertem a szuperautót" - mesélte nagy lelkesen a fiatal lány, aki alig tette le a telefont, már hívták is, hogy megkapta álmai állását.

A lány még ebben a hónapban nekimegy az autóvezetési vizsgának,

így ha minden a tervek szerint alakul, nemsokára már az új autója volánja mögött ülhet.

Egy Porsche Taycan

Fotó: Wikipedia

A 43 éves Sarah Stocks az Omaze Million Pound House Draw soroláson egy öt hálószobás hatalmas cotswoldi kastélyt nyert. A nő emellett még 100 ezer fontot (46 millió forint) is kapott, a 3 millió fontot (1, 3 milliárd forint) érő háza mellé. Az asszony először azt hitte csak barátai viccelődnek vele és még akkor sem hitt a szemének, mikor az Omaze csapata megérkezett az udvarára és elmondták neki az izgalmas hírt.

Egy fiatal párt pedig fizikailag is lesokkolt, amikor megtudta, hogy 2,5 millió font értékű tengerparti luxusvillát nyertek az Omaze Million Pound House jótékonysági tombola sorsolásán.