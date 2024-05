Frászt fog kapni, ha ezt a furcsa dolgot észreveszi a repülőgépen

A következő repülés alkalmával biztosan első dolgunk lesz majd leellenőrizni ezeket a lyukakat, feltéve, hogy ablak mellé szól a jegyünk.

A kis lyukakat "bleed hole"-nak nevezik és a kabinnyomás változása miatt van rájuk szükség.

Mark Vanhoenacker pilóta ezzel kapcsolatban a The Sunnak elárulta, hogy a kabin két külső ablakát úgy tervezték meg, hogy felfogja a kabin és a légkör között tapasztalható nyomáskülönbséget.

– Mind a középső, mind a külső üvegek elég erősek ahhoz, hogy önmagukban is kibírják ezt a differenciát, de normál körülmények között a külső üveg viseli ezt a nyomást – a légtelenítő nyílásnak köszönhetően.

Az aprócska lyuk azt is lehetővé teszi, hogy a nedvesség távozzon az ablakon, így azok kevésbé párásodnak.

A Roadster cikke szerint a légitársaságok nem nagyon beszélnek erről a lyukról, de mindez nagy szerepet játszik abban, hogy biztonságban és kényelemben repülhessünk.

Jó tanácsok a repüléshez

Aki gyakorlatlan a repülésben, előfordulhat, hogy olyan problémákkal szembesül, amik könnyedén elháríthatóak lettek volna, ha ismerjük a repülési etikettet, és a legfontosabb kulisszatitkokat.

Ahogy az Origo megírta, egy floridai légiutas kísérő az egyik közösségi platformon osztotta meg tanácsait arról, hogyan érdemes eljárni még a repülőgépre történő felszállás előtt. Szerinte, ha nincs közvetlen járat a célállomásra, akkor fontos legalább két órát hagyni az átszállások között, hiszen a repülőgépek nagyon ki vannak téve az időjárási viszonyoknak, de egyéb tényezők miatt is előfordulhatnak késések. Figyeljünk arra, hogy a legtöbb utazási iroda olyan járatokat ajánl, ahol az átszállási idő csupán csak 30 perc. Érdemes továbbá az okostelefonunkra letölteni annak a légitársaságnak az applikációját, amivel éppen utazunk, mert egy ilyen alkalmazás nem csak a belépőkártyáinkat tudja tárolni, de még a csomagjainkat is nyomon tudjuk követni, így hamar értesülni tudunk róla, ha esetleg az egyik bőröndünk az út közben elveszne. A légitársaságok applikációin keresztül megtudhatjuk, hogy késnek-e a járatok és azt is látjuk a mobilunkon keresztül, hogy melyik kapun kell majd beszállnunk.