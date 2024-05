Aranyárban mérik a magyar kertekben is termeszthető, többféle egészségügyi problémára is megoldást jelentő fűszernövényt

A sáfrány a nősziromfélék családjába tartozó növénynemzetség, továbbá a nemzetséghez tartozó egyes fajok összegyűjtött és fűszerként használt bibéjének az elnevezése. Egyik legfőbb jellemzője, hogy mióta felfedezték mindig is drága volt, sőt, volt idő, amikor drágább volt, mint az arany.

Mind a mai napig ez az egyik legértékesebb fűszer a Földön.

Nagyon régóta ismerik és hasznosítják, hiszen már az ókori Egyiptomban és Rómában is termesztették. Sőt, a hasznosítása nem csak fűszerként történt, hanem festésre is: arcot, hajat, ruhákat is festettek sáfránnyal. Hazánkban már Mátyás király uralkodása idején is ez volt az egyik legfontosabb fűszer a gyömbér és a bors mellett.

A sáfrány aratása

Fotó: Wikipedia

A sáfrány színe arany vagy narancssárga, és a sziglice nevű kék virág bibéjéből nyerhető ki. Minden elültetett virághagyma körülbelül 4 - 5 virágot hoz. Sajnos csak évente egyszer, méghozzá ősszel virágzik, és a betakarítása nem is egyszerű folyamat.

Az ára pont amiatt ennyire borsos, mert meglehetősen bonyolult a betakarítása,

hiszen a fogyasztható apró bibék csakis kézzel szedhetők, és rendkívül gyorsan kell szedni, mert amikor a növény virágzik minden nap szedni kell a bibéket, mivel ha azokat nem szedik le, másnapra elhervad. Minél jobb minőségű a termése, annál drágábban értékesíthető: kilogrammonként átlagosan akár 15 ezer dollárt is érhetnek.

A rendkívül fényigényes növény nagyon jól tűri a hetekig tartó szárazságot és a hőséget is, és nagyon kedveli a meszes, porhanyós, lazább, de kötött talajt is, viszont rengeteg törődést, gyomlálást, és a földjének folyamatos feljívatását igényli.

A fűszerként használt bibék

Fotó: Wikipedia

Többféle pozitív egészségügyi hatását is bizonyították már: a sáfrányból kivont hatóanyagok csökkentik a szorongást, csillapíthatják a fájdalmat, és jótékony hatással van a vércukorszintre és az emésztésre is. Sőt, bizonyos kutatások szerint a daganatterápiákban is hasznos kiegészítő. Mások pedig kimutatták, hogy az Alzheimer-kórra, az időskori látásromlásra is hatékony lehet.

A sáfrány az élelmiszeriparban is fontos, hiszen ételek fűszerezésére, színezésére is használják, de szószok, mártások alapanyaga is, sőt még süteményeket is ízesítenek vele.