Tömeges megbetegedés - egyszerre vert le a lábáról 300 stewardesst egy rejtélyes kór

Legalább 86 járatának törlésére kényszerült szerdán az Air India Express légitársaság, az Air India vállalatcsoporthoz tartozó légi cég. A járattörlések indiai belföldi, illetve nemzetközi járatokat is érintenek. A járattörlések egyetlen okra vezethetők vissza: mintegy 300 vezető stewardess jelentett beteget egyik pillanatról a másikra. Ráadásul mindezt az utolsó pillanatban tették: az Air India Express közlése nyomán kedden késő este, illetve szerdán a kora reggeli órákban - azaz az első járatok indulása előtt - kaptak tömegesen jelzéseket az alkalmazottaktól, hogy rosszullét miatt nem tudják ellátni feladataikat a fedélzeten.

Az ügyben további különös mozzanatot jelent, hogy miután a dolgozók megtették bejelentéseiket, kikapcsolták mobiltelefonjaikat, vagy csak egyszerűen nem vették fel, ha a cég más munkatársai keresték őket.

A vállalat szóvivőjének tájékoztatása szerint a menedzsment azóta is folyamatosan próbál kapcsolatba lépni a beteget jelentett munkatársakkal. Az NDTV beszámolója szerint a tömeges megbetegedéssel azok a munkavállalóik érintettek, akik tiltakoztak az új alkalmazási feltételeik ellen, amelyeket a légi cég Tata Csoporttal való egyesülése után vezettek be. A Tata Csoport a nemzetközi színtéren is jelen lévő – magát Magyarországon is képviseltető – vállalatcsoport, mely India egyik legnagyobb, számos iparágban jelen lévő óriáscége. Központja az indiai Mumbai-ban van.

Az Air India Express egyik stewardesse egy repülőgép fedélzetén

Fotó: Sajjad Hussain / AFP PHOTO

Az Air India Express-nél közölték, hogy "az utolsó pillanatban" tömegesen beteget jelentő dolgozók alaposan feladták a leckét a társaságnak. A kieső dolgozók a járattörlések mellett késéseket is eredményeztek. A cégnél azt mondták, mindent megtesznek azért, hogy minimalizálják a történtek utasokra gyakorolt hatásait, de azokat az utazók így is érezni fogják, ezért türelmüket kérik.

A kieső járatok miatti felfordulást az utasok is megerősítették. Többen az online közösségi felületeken számoltak be arról, hogy járatukat váratlanul, nem sokkal a menetrendi indulás előtt törölték. Sokan arról panaszkodtak, hogy csak miután a repülőtérre érkeztek, akkor szembesültek járatuk törlésével, előzetes értesítést nem kaptak róla.

Egyes sajtóértesülések szerint, bár a vállalatnál hivatalosan "tömeges megbetegedésként" kezelik az esetet, valójában úgy tekintik azt, hogy

a dolgozók valójában a számukra a korábbinál kedvezőtlenebb alkalmazási feltételek miatt, rossz szándékkal nehezítik meg a vállalat dolgát.

Korábban komoly tiltakozási hullámot váltott ki a vállalatnál az, hogy a Tata Csoporthoz való csatlakozás után sok szenior kollégát a korábbinál alacsonyabb státuszú munkakörbe helyeztek át annak ellenére, hogy nem erre hangzott el ígéret. Több dolgozó kifogásolja azt is, hogy béren kívüli kompenzációs csomagjukat számukra előnytelenül módosították vagy teljesen eltörölték, a menedzsment pedig mindent megtesz, hogy az elégedetlen dolgozói hangokat elnémítsa.