Szerenáddal zaklatta szexuálisan beosztottját a szállodavezető

A Windermere Manor Hotel egykori főszakácsa, Sam Nunns beperelte korábbi munkaadóját, Andrew Wilson hotelmenedzsert, aki Victoria Wood "The Ballad of Barry and Freda" (Barry és Freda balladája) című dalával adott neki szerenádot korábban, miközben egy sor zavarba ejtő gesztust tett. A szerzemény - amely Cole Porter "Let's Do It" című dalának paródiája - arról szól, hogy egy nő szexre kéri prűd férjét.

Nunns a bíróságon azt is elmondta, hogy főnöke munkakapcsolatuk ideje alatt többször is zaklatta őt szexuálisan, megérintette a combját, és a fenekét is. A bírósági papírokból az is kiderült, hogy 2021 októberétől 2022 júliusáig volt az elegáns vidéki szálloda főszakácsa. Munkaviszonya azért szűnt meg, mert a zaklatások miatt felmondott. A tárgyaláson tett tanúvallomásában a hotel egykori alkalmazottja arról számolt be, hogy a hotelmenedzser alig pár nappal a felvétele után kezdte őt zaklatni. Eleinte csak szavakkal incselkedett vele. "Szüksége van egy kis időre egyedül, kedvesem?"

"Ha valaki egy dalt énekel egy munkahelyi környezetben, az általában nem minősül szexuális zaklatásnak" - állította Phil Allen munkaügyi bíró.

A dal, amely a vád tárgya, azonban egészen más kategóriába tartozik, hiszen arról szól, hogy valaki szexuális ajánlatot tesz valakinek. A bíróság elfogadta, hogy a dal bizonyított módon énekelték, különös hangsúlyt fektetve a dal refrénjében elhangzó 'csináljuk' szóra, és hogy ezt a szót a felperes felé irányuló zavarba ejtő gesztusok kísérték. 2022 februárjában a zaklatás egyre jobban eldurvult, a menedzser rendszeresen megmasszírozta a főszakácsot, megölelte, homlokon csókolta és végül szerelmet vallott neki.

A bíróságon nemrég született döntés az ügyben, ennek értelmében Sam Nunns-nak 79.119 fontot ítélt meg a bíró az elszenvedett főleg lelki sérelmek miatt.

