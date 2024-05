Rekordáron kelt el a Titanic leggazdagabb utasának órája

Előzetesen 150 ezer font leütési árat vártak azért az aranyóráért, melyet a 47 éves dúsgazdag üzletember, John Jacob Astor vitt magával 1912-ben a Titanic fedélzetére. A brit Henry Aldridge & Son aukciósház nemrég lezajlott árverésén azonban a remélt összeg többszörösét, 1,175 millió fontot fizettek érte (kb. 552 millió forint).

Titanic-árverés: rekordáron kelt el a dúsgazdag utas aranyórája

Fotó: HAS aukciósház

Ez az eddigi legmagasabb összeg, melyet a Titanichoz kapcsolódó tárgyért valaha kifizettek.

Az eddigi árrekordot az a hegedű tartotta, mellyel állítólag akkor is játszott a hajó zenekarának egyik tagjai, amikor a Titanic már süllyedt. A hangszert egy 2013-as árverésen 1,6 millió dollárért adták el. A Henry Aldridge & Son aukciósház közlése szerint azonban a mostani értékesítés reálértéken meghaladja a 11 évvel korábbit. Érdekesség, hogy azt az árverést is a mostanit bonyolító aukciósház szervezte. A hegedű tokját pedig most értékesítették, azért nagyjából 163 millió forintnak megfelelő összeget fizetett egy vevő.

A vevőt nem nevezték meg, csupán annyit közöltek róla, hogy egy magángyűjtő, aki az Egyesült Államokban él.

A most elkelt órát sikerült teljesen rendbe hozni, miután visszakerült a családhoz, és sokáig a fia viselte.

Az üzletember Astor nemcsak a tragikus sorsú óceánjáró leggazdagabb utasa volt, hanem a világ egyik leggazdagabb emberének számított akkoriban. Az Artnews az aukciósház szakértője, Andrew Aldridge közlése nyomán azt írja, hogy Astor vagyona halálakor nagyjából 87 millió dollárt volt, ez napjainkban több milliárd dollárnak felelne meg.

John Jacob Astor a Titanic tragédiájában halt meg. A tekintélyes Astor család tagja még látta, hogy felesége beszáll egy mentőcsónakba, de ő nem menekült, utoljára cigarettázni és más utasokkal beszélgetni látták a fedélzeten, majd a hajóval együtt elmerült. Testét hét nappal később találták meg az Atlanti-óceánban.

Nála volt 14 karátos Waltham arany zsebórája, amelybe a JJA betűket gravírozták. Astor felesége túlélte a katasztrófát.

