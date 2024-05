Új üzletlánc terjeszkedik a Pepcónak köszönhetően

Valószínűsíthető, hogy új üzletlánc lépbe a szlovák kiskereskedelmi piacra – értesült a Paraméter.sk. Ez az üzletlánc a Dealz, mely a Pepco Csoporthoz tartozik. A Pepco Csoport üzleteit a magyar vásárlók elsősorban az azonos nevű üzletláncuk egységeiről ismerhetik.

Az értesülések szerint a Dealz két országban terjeszkedne a közép-európai régióban, ebből az egyik Szlovákia. Kínálatában élelmiszert, kozmetikumokat, háztartási kellékeket, játékokat illetve szezonális árucikkeket is találni, ruházati termékeket viszont nem.

Elsősorban a Magyarországon a Pepcóhoz hasonlóan jelen lévő Kiknek jelenthet konkurenciát, valamint a szlovákiai piacon már jelen lévő Action bolthálózatnak.

A Dealz az Egyesült Királyságban nagyon népszerű, csak ott Poundland néven ismert. Mindkét elnevezés szójáték: a Dealz az angol "deals" kifejezés kiejtés utáni átirata, a szót a kedvező áru ajánlatokra, "kihagyhatatlan" akciós kínálatok esetén alkalmazzák. A Poundland pedig arra utal, hogy az eredetileg brit alapítású cég eredetileg 1 fontos bolthálózatként működött, azaz abban a kategóriában versenyezett, amelyet Magyarországon a 100 forintos boltok képviseltek. A cég később Dealz néven terjeszkedett más országokban, majd feltűnt a Pepco Csoport, mely számos üzletüket vette át.

Egy lengyelországi Dealz-üzlet belső tere:

A Dealz már Lengyelországban is jelen van, és mint a lapbeszámolókból kiderül, azokban az üzletekben már nemcsak zlotyiban, hanem euróban és cseh koronában is lehet fizetni. Ugyanígy járt el az árak feltüntetésénél az Action nevű lánc is, közvetlen azelőtt, hogy a szlovákiai piacra lépett volna. Az Action nagyjából egy év leforgása alatt 19 üzletet nyitott Szlovákiában.

A Dealz első szlovákiai boltjának helyszínéről egyelőre nincs információ.

Eközben Magyarországon is növekszik a kiskereskedelmi piac szereplőinek száma.

Miként arról az Origo beszámolt, május 28-án megnyitotta első magyarországi üzletét a nemzetközi divatáruházlánc, a Primark. A boltnyitást óriási várakozás előzte meg, illetve övezte a megnyitás napján. A Primark elsősorban olcsó ruházati termékeiről ismert. Az áruházlánc kapcsán azonban számos további érdekességet is találni, ezekről az Origo több összeállítást is készített az elmúlt napokban.