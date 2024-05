A jégkármérséklő rendszer egyik talajgenerátor állomása

Fotó: NAK

Európa-szerte komoly károkat okozott az időjárás

Magyarország határain túl is több hevesebb zivatar, szupercellás zivatar alakult ki, melyeket helyenként cseresznye és dió méretű jég kísért, illetve rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék okozott károkat. A Franciaország irányából érkező frontrendszer hatására a jégeső mellett számos helyen alakultak ki árvizek, melyek Olaszország északi részén is hasonló nehézségeket okoztak. Ausztriában a heves frontrendszer hatására a villámárvizek mellett a jégeső is nagy pusztítást okozott,

Burgenland területén a jégesők közel 1,3 millió eurós kárt okoztak a gazdáknak, megközelítőleg 5000 hektáros területen.

Hasonló károkat okoztak a viharok Boszniában, Csehországban és Lengyelországban is.