Ezeket az ingatlanokat még a világ leggazdagabb emberei sem tudnák megvenni

Ahogy a brit Metropol arról év elején beszámolt, a bunkerépítési láz az igazán vagyonosok körében sem mérséklődött, és az is előfordul, hogy bepillantást engednek abban, hogyan néz ki belülről egy túlélésre tervezett luxusotthon.

A Daily Mail pedig arról ír, hogy sokan a bunkerépítésen túl vagy amellett készülnek a világvégére:

az adatok szerint csak az Egyesült Államokban 11 milliárd dollárt költöttek 2022 áprilisától 2023 áprilisáig a túléléshez szükséges,

illetve a megszokott jóléti szolgáltatások hiánya esetén használható eszközökre, tárgyakra.

Wellington városának fogaskerekűje: lehet, hogy hamarosan újra vásárolhatnak ingatlant a gazdagok Új-Zélandon?

Fotó: Victor Maschek / Shutterstock

S az sem biztos, hogy a leggazdagabbaknak örökre le kell mondaniuk arról a tervükről, hogy Új-Zélandon húzzák meg magukat, ha globális összeomlás történik. Mivel Új-Zéland gazdaságára ráfér az élénkítés, ezért elkészült egy terv a külföldiek 2025-ös pénzügyi évtől újra engedélyezett ingatlanszerzésére.

A feltétel a nagy értékű, 2 millió új-zélandi dollárnál drágább ingatlan megvásárlása, és 15 százalékos külön illeték megfizetése.

Tekintve Új-Zéland korábbi népszerűségét a gazdagok körében, könnyen lehet, hogy a most számukra elérhetetlen luxuslakásokat is megvásárolják hamarosan, és akár a bunkerépítések is folytatódnak.

Cikkünk kiemelt képe illusztráció / forrás: Unsplash