Mutatjuk a világ legdrágább kutyáit

A Világgazdaság segítségével készített összeállításunkban szereplő árak ugyan kizárólag a legnemesebb vérvonalban tenyésztett kutyákra vonatkoznak, de azt is hangsúlyozni kell, hogy ezeknél az összegeknél jóval olcsóbban is hozzá lehet jutni egy-egy állathoz.

De miért is kerülnek sokba a fajtatiszta kutyák? Amikor a vásárló végre magához veheti várva-várt méregdrága kedvencét, nem csupán egy kiskutyáért fizeti ki a vételárat. A tenyésztés komoly szakértelmet igénylő, bonyolult tevékenység, amelybe könnyen hiba csúszhat az öröklődő betegségekből kifolyólag, ha a tenyésztő nem elég alapos. Súlyos összegek mennek el a törzskönyvezéshez szükséges orvosi vizsgálatokra, kezelésekre, valamint gyakran a repülőjegy is benne van az eb árában. Maga a törzskönyvi nyilvántartásba vétel is pénzbe kerül - ez az összeg persze nyilván országonként változik.

De nézzünk a világ legdrágább kutyafajtái közül ötöt!

5. Nagy svájci havasi kutya – 3450 dollár (kb. 1,24 millió forint)

Nagy svájci havasi kutya

A nagy svájci havasi kutya őse minden valószínűség szerint a rómaiak által a svájci Alpokba bevitt tibeti masztiff. Maga a fajta a kantonokban az 1500-as években jelent meg, azonban hosszú ideig nem különült el a berni pásztorkutyától. Dr. Albert Heim, a svájci pásztorkutyák pártfogója, a nagy svájci havasi kutyákat is a szárnyai alá vette, a hivatalos tenyésztés az 1910-es években indult el, az első hivatalos fajtaleírást pedig 1932-ben fogadták el. Azóta a fajta népszerűsége ha lassan is, de növekszik, bár hazájában sem túl gyakori, nálunk pedig kifejezetten ritka.

A nagy svájci havasi kutya átlagosan 8-11 évet él, súlya pedig akár a 65 kilogrammot is elérheti.

