Nem hiszi el, mennyibe kerül egy kilogramm a világ legdrágább sajtjaiból

Extra Old Bitto – 121 ezer forint per kilogramm

A lista ötödik helyére a világ legidősebb ehető sajtja, az Extra Old Bitto került fel, amely azon túl, hogy korát tekintve már jogosítványt is szerezhetne, rettenetesen büdös is. Nevét a Bitto folyónak köszönheti, és 1996 óta eredetvédelmet élvez.

Fotó: Shutterstock/Copyright (c) 2018 Luigi Bertello/Shutterstock. No use without permission. / Shutterstock/Copyright (c) 2018 Luigi Bertello/Shutterstock. No use without permission.

A Bittót mindössze 12 termelő gyártja az egész világon az olaszországi Lombardiában található Valtellina-völgyben, de csak a nyári hónapokban, amikor a tehenek a magashegyi réteken legelnek.

