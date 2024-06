Megerősítette Magyarország adósbesorolását a Fitch Ratings

Megerősítette Magyarország BBB kategóriájú adósbesorolását a Fitch Ratings és a hozzá rendelt negatív kilátás is maradt. A magyar államadósság besorolásáról a Fitch Ratings június 14-e pénteken hozta meg döntését, miután az elmúlt két hónapban a másik két nagy hitelminősítő is felülvizsgálta – és változatlanul hagyta – az ország besorolását. Elemzők arra számítottak, hogy a Fitch nem változtat majd a magyar államadós-besoroláson és a kilátás is feltehetően az eddigi negatív marad - írta a Magyar Nemzet.

A hitelminősítő az osztályzat meghatározásakor pozitívumként értékelheti azt, hogy hónapról hónapra látványosan javulnak a külkereskedelmi adatok. A költségvetés helyzetéből ugyanakkor adódnak kockázatok: a Költségvetési Tanács épp a héten figyelmeztetett, hogy

a kormány nagyon fegyelmezett magatartására van szükség a 4,5 százalékos idei hiánycél tartásához.

Részletes indoklásában a hitelminősítő kiemelte: Magyarország besorolását a "BBB" kategóriájú társaihoz képest erős strukturális mutatók, a beruházások által ösztönzött gazdasági növekedés és a szilárd nettó közvetlen külföldi tőkebefektetések támogatják. Ezeket ellensúlyozza a versenytársakhoz képest magas államadósság, az unortodox politikai lépések és a kormányzási mutatók romlása az elmúlt években, amelyek a "BBB" középértékhez közelítenek.

Az előjelnek, bár nem változott, szintén van jelentősége: a negatív kilátás a politikai környezet és az államháztartás teljesítménye körüli kockázatokat tükrözi, amelyek alááshatják a gazdasági stabilitást és nyomást gyakorolhatnak a finanszírozási költségekre.

A három legjelentősebb hitelminősítő jelentései egyaránt a hazánk iránti nagyfokú bizalmat tükrözik vissza, köszönhetően annak, hogy a fokozódó háborús helyzet ellenére megkezdődött a magyar gazdaság helyreállása

- kommentálta a péntek esti döntést a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kiemelték, a kormány gazdaságpolitikai intézkedései hatékonynak és eredményesnek bizonyulnak.

Az infláció sikeres visszaszorítását követően 2024 első negyedévében újraindult a gazdaság, a GDP éves alapon 1,7 százalékkal, míg az előző negyedévhez képest 0,8 százalékkal növekedett. Ezzel a magyar gazdaság az uniós gazdaságok éllovasai közé tartozott az első negyedévben. A kormány az év hátralévő részében is folytatja a gazdasági növekedés újraindítását, jövőre pedig tovább emeli annak ütemét, azaz a GDP 2024-ben 2,5 százalékkal, 2025-ben pedig 4,1 százalékkal fog növekedni.